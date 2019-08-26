柴柴化身牙醫師！抬頭幫米克斯弟「洗牙」：這邊有點髒髒喔～

記者林韋辰／綜合報導

汪星人的口味真是難以捉摸！粉專《Alley&Howar柴米油鹽醬醋茶》26日分享一則趣味短片，內容是柴柴姐姐Alley一直要幫弟弟Howar「洗牙」，每次都搞的Howar一臉無奈，媽媽則笑Alley「真的很喜歡當牙醫師」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



從影片中可見，Alley跟Howar一起趴在地上，只見Alley抬著頭，深情將舌頭放進Howar嘴裡，細心地狂舔，想將弟弟牙齒洗乾淨。只見Howar弟弟滿臉無奈，一直緊盯媽媽，最後成功抓到一個空檔，跑到媽媽身邊撒嬌，結束這場看牙醫驚魂記。

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▲Alley：「這裡還有一點髒髒，幫你清乾淨～」﹔Howar：「媽媽快救我」！



「真的超可愛的！」媽媽也用寶貝口吻搞笑PO文說，「柴牙醫：馬麻，你好久沒PO我幫弟弟刷牙的影片了！大家都快忘了我牙醫的身份了！Howar：馬麻，姐姐到底什麼時候可以放棄當牙醫的念頭啊！馬麻：可能下輩子吧！」

▲Alley：本柴技術一流欸！

網友看完Alley小牙醫的洗牙片，紛紛在底下留言，「太可愛了，這一定要抱來緊緊的啾咪妹妹好多下」、「我家的也有這種怪癖～不是洗耳朵就是洗牙」、「快逃啊」、「牠們的口味好難懂喔...」。

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