第一次看到小狗！　好奇喵「小力偷摸」...度估歐告直接軟掉

記者陳靜／採訪報導

這坨黑黑的東西是啥鬼？家裡養了2隻貓咪的網友陳雅君近期又收編了1隻剛開眼的小黑狗，溫柔又充滿好奇心的喵喵「毛毛」，這天在客廳裡看到一團自我搖晃的黑色物體，於是牠帶著有點害怕又有點疑惑的心情上前查看，甚至偷偷伸手輕碰了對方一下，沒想到度估的歐告就這樣軟掉倒地，讓媽媽不禁笑噴。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「小傢伙，你是誰啊？」（圖／網友陳雅君授權提供，下同）

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馬麻陳雅君笑說，毛毛是隻脾氣超級無敵好的貓，從來不生氣，對他人也都非常溫柔；而小狗則是13天前在竹圍漁港撿到的浪浪，當時牠連眼睛都還沒開，躺在馬路中間喘氣，且嘴巴裡面都是沙子，因此陳雅君便立刻帶狗狗就醫，確認小狗沒有生命危險後，也害怕牠被原放後會無法生存，所以就此收編了。

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▲小黑狗來到家裡之後才開眼。

從來沒有見過「狗」這種生物的毛毛，一看到小黑狗就滿頭問號，影片中可以看到，歐告只是安靜地坐在客廳裡度估得搖頭晃腦，但毛毛就一直注視著牠，數度還想伸手偷碰，直到牠鼓起勇氣輕輕摸了一下，沒想到小狗就這樣瞬間軟掉，直接倒在地上繼續睡，讓一旁錄影的媽媽不禁笑出聲，堂堂7公斤的巨貓竟然會怕1隻不到1公斤的小狗。

▲毛毛對小狗非常感興趣。

▲2貓都在偷偷觀察這個小生物。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「好在不是直接巴頭，媽媽要偷笑了」、「我以為會直接巴下去欸...太不符合我的期望了XD」、「牠那個手，真的很好笑」、「肥貓欺負毛毛蟲XD」、「倒掉的瞬間笑翻」、「貓咪的手手超輕柔的撫摸一下，狗狗居然整個軟倒，可愛到我要發瘋了啦天哪」、「那隻小狗會以驚人的速度長大，好期待他的反撲」、「等狗狗大了就反過來」、「兩個都很ㄎㄧㄤXD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：等我長大就知道了～

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