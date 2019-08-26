小黑颱風天落2層樓排水溝！　動保員接力從鬼門前搶回

▲流浪犬落入2層樓高的水溝。（圖／新北市動保處提供）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

日前颱風襲台，新北市土城區一隻黑狗落入2層樓高大排水溝，動保處接獲民眾嚴小姐通報，隨即派員搶救。動保員陳少平及王宏堯突破艱難的救援情況，順利將落難狗狗撈上岸，目前小黑狗已康復在中和動物之家開放認養。

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嚴小姐9日在大安圳幹線排水溝旁看到黑色小狗臥倒泥濘中，眼看著小狗即將被溪水滅頂，她焦急地通報動保處救援專線。陳少平及王宏堯前往該地救援，但當時水位高漲、風雨交加，讓泥巴地更加濕滑，且水溝約有2層樓高，營救任務相當艱難，儘管如此仍不減慢他們俐落的身手。

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動保員將伸縮鋁梯靠在岸邊，王宏堯穿著雨衣、拿著捕網攀爬下水溝，到達受困狗狗身旁後，使用捕網將牠放入網袋中慢慢拖起，並交給陳少平，整個過程一氣呵成，守護浪犬安全上岸。陳少平表示，「這隻落難狗狗當下快要被溪水滅頂了，若救援動作再晚一點可能就會這樣走了。」

▲新北市動保員營救落入泥濘中的黑狗。（圖／新北市動保處提供）

嚴小姐親眼看小黑從險境獲救相當感動，她表示，「原本以為颱風天動保員不會上班，小黑狗獲救真是太好了。」農業局局長李玟表示，因為動物救援緊急，動保員全年無休隨時輪班待命，拯救這些陷入危險的動物，才能不錯過黃金救援時間。

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小黑狗獲救後隨即送往毛寶貝醫療中心治療，目前已脫離險境送往中和動物之家，並開放認養。

▼救出後的狗安置於中和動物之家，供民眾前往認養。（圖／新北市動保處提供）

