20年飼育員幫犀牛塗藥遭刺死　內出血、骨折藥罐掉一旁

▲日本多摩動物園攻擊飼育員。（圖／示意圖／達志影像）
實習記者呂欣潞／綜合報導
日本東京都日野市多摩動物園飼育員淺見準一(Junichi Asami)替犀牛擦藥時遭攻擊，被送往醫院前已經確認死亡，且側腹和背部都有內出血的情形，動物園方面於當天下午臨時宣布閉園。
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這樁悲劇發生在25日，朝日新聞報導，攻擊飼育員犀牛Bikram目前18歲，全身約3公尺長，體重約2公噸，腳部患有皮膚病。警視廳表示，淺見準一準備幫犀牛圖的藥膏就掉在附近，研判應該是在準備擦藥時遭受攻擊，細節目前仍在調查中。日野署警方與園方表示，「淺見準一當時倒在飼育設施內的籠外工作通道，該設施與開放園內遊客參觀的區域之間有分隔，淺見準一除內出血外還有肋骨骨折情形，當時可能是籠內的犀牛用角穿過鐵籠格子戳刺。」
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54歲的淺見準一有超過20年以上的飼育經驗，負責照顧印度犀牛與鸚鵡，事發當天他照顧的動物都沒出現在展示區，同事聯絡不上淺見準一才發現了這場意外。
多摩動物園25日在官方推特公布臨時閉園消息，「由於公園裡動物造成的事故，今天15:00暫時關閉，對於預計前往的訪客造成的任何不便，我們深表歉意。」
本日の夜間開園は、中止いたします。園内で動物による事故が発生したため,本日15時より臨時閉園させていただいたため、サマーナイトも中止とさせていただきます。ご来園の予定をたてていただいたお客様には大変ご迷惑をおかけして、申し訳ございません。— 多摩動物公園［公式］ (@TamaZooPark) 2019年8月25日
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