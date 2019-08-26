20年飼育員幫犀牛塗藥遭刺死　內出血、骨折藥罐掉一旁

▲日本多摩動物園攻擊飼育員。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者呂欣潞／綜合報導

日本東京都日野市多摩動物園飼育員淺見準一(Junichi Asami)替犀牛擦藥時遭攻擊，被送往醫院前已經確認死亡，且側腹和背部都有內出血的情形，動物園方面於當天下午臨時宣布閉園。

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這樁悲劇發生在25日，朝日新聞報導，攻擊飼育員犀牛Bikram目前18歲，全身約3公尺長，體重約2公噸，腳部患有皮膚病。警視廳表示，淺見準一準備幫犀牛圖的藥膏就掉在附近，研判應該是在準備擦藥時遭受攻擊，細節目前仍在調查中。日野署警方與園方表示，「淺見準一當時倒在飼育設施內的籠外工作通道，該設施與開放園內遊客參觀的區域之間有分隔，淺見準一除內出血外還有肋骨骨折情形，當時可能是籠內的犀牛用角穿過鐵籠格子戳刺。」

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54歲的淺見準一有超過20年以上的飼育經驗，負責照顧印度犀牛與鸚鵡，事發當天他照顧的動物都沒出現在展示區，同事聯絡不上淺見準一才發現了這場意外。

多摩動物園25日在官方推特公布臨時閉園消息，「由於公園裡動物造成的事故，今天15:00暫時關閉，對於預計前往的訪客造成的任何不便，我們深表歉意。」

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