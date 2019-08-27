【最萌鬼照】最後一周衝刺！　參加就拿獎　還能登上寵物雲商店螢幕！

▲參加最萌鬼照比賽，有機會讓寵物上螢幕。（圖／東森寵物雲商店提供）

社群中心／林懿捷

你家萌獸參加【最萌鬼照】了嗎！比賽進入最後一個星期，目前已經超過600位寵物參賽，只要有投稿，都能獲得「ETtoday東森寵物雲商店」提供的DoggyMan全系列商品79折折價卷，不僅能藉機幫寶貝囤積糧食、購買新裝備，投稿照片還有機會登上寵物雲商店的螢幕，彷彿大明星！

請繼續往下閱讀...

▲主人們超有創意，把寵物變成電影主角。（圖／最萌鬼照活動頁，下同）

活動目前已進入第四周，仍然有許多網友熱烈參加，還發揮創意，把自己的寵物當作電影主角般，看起來超級帥氣！而超人氣的洛威拿犬「慢慢」以超過2萬的票數暫居第一，拿到最大獎【DoggyMan犬貓用高質感木製立式可調整餐桌】的機會濃厚。

▼搞怪起來還是超可愛的萌寵們！





除此之外，有參加比賽的網友，即使票數追不上前面的領先者，但也憑借投稿作品，來到 ETtoday東森寵物雲商店，領取DoggyMan全系列商品79折折價卷，省了一大筆錢～不只幫寵物買一波，還有機會在店內，看到自己的寶貝登上螢幕，成為商店的宣傳明星！

▲ 這是參加最無辜萌照吧～

投稿期限到9月1日（星期日）為止，還有一個星期，現在馬上把可愛的、可怕的寵物鬼照傳上活動頁，替毛小孩拿大獎、賺加菜金！也可來投票支持你喜歡的參賽寵物喔～更多精彩照片請上活動頁https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019，為最萌的小鬼們加油吧！

★東森寵物雲門市全台18家門市資訊：

http://www.etipets.com

★活動獎勵詳情請看：

https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019/gift