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爸拔騎卡打掐「融合柴柴」　牠大爺姿沿路欣賞風景

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記者吳鎮良／綜合報導

不管你去哪裡，我就是要跟著你！日本有名飼主這天要出門時愛犬吵著堅持要一起出門，可他又必須騎腳踏車前往目的地，於是他索性將柴柴「揹」在身上，這樣一來就能夠一起出門了！影片在網路上傳開後引發網友熱議，有人認為很可愛，不過也有人透露，這樣的行為很傷狗狗的脊椎。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在Instagram用戶「chandaaano24」PO出這段影片並註解，「把牠成為我身上的一部分。」畫面中可以看到，男主人將柴犬安心的揹在身上，自己則專注地騎車；只見後方的汪星人相當信任自己的主人，穩定又不害怕的牠沿路還不時地還看四周，就彷彿是在欣賞沿途的風景呢！►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

爸拔騎卡打掐「融合柴柴」，牠大爺姿沿路欣賞風景。（圖／翻攝自Instagram用戶「chandaaano24」）

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▲▼柴柴在主人的背後欣賞沿路風景。（圖／翻攝自Instagram用戶「chandaaano24」，下同）

爸拔騎卡打掐「融合柴柴」，牠大爺姿沿路欣賞風景。（圖／翻攝自Instagram用戶「chandaaano24」）

這段可愛的影片雖然已經是去年拍攝的，但最近又有網友分享在寵物社團，再度引起話題，許多人看完都紛紛留言說，「奴才好有愛！」、「快被柴柴的臉笑死，是在驕傲什麼啦」、「主人真聰明，還可以順便減肥」、「哈哈哈太可愛了」、「沉重的負擔XDD」、「怎麼那麼乖啦」、「好想揉牠的肚皮」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 柴柴柴犬日本

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