侏儒河馬寶寶滿月啦！　一南一北「小鮮肉」黏媽媽好萌

實習記者鄭暐儒／綜合報導

台北市立動物園近日迎接侏儒河馬寶寶「秋祥」出生，成為園內的小鮮肉，巧妙的是，遠在高雄壽山動物園的河馬「春圓」也生寶寶，2隻小侏儒河馬在8月時雙雙滿月，為一南一北的動物園增添了不少喜氣。

侏儒河馬寶寶秋祥到哪都黏在媽媽「嬌秋」身旁，育嬰經驗豐富的嬌秋會以側身的方式躺下讓秋祥方便吃奶，秋祥也在近日學習如何進食，看著媽媽大啖飼料的牠，雖然牙都還沒長齊，但也在一旁有模有樣的學起媽媽吃飼料，軟萌的模樣擄獲不少人心。

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▲秋祥在模仿媽媽嬌秋吃飼料。（圖／台北市立動物園提供）

侏儒河馬寶寶是天生的游泳高手，各種困難的泳技都難不倒牠，北市動物園表示，秋祥在學習游泳時，因為下階梯時不慎滑倒，摔了個大跤，嚇得牠趕緊跑上岸，但在媽媽的細心教導下，最終還是學會游泳，在水中也要與媽媽黏踢踢。

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▲母子倆在水中也形影不離。（圖／台北市立動物園提供）

高雄的壽山動物園也傳出喜訊，北市動物園先前出借侏儒河馬春圓繁殖，巧妙的是，春圓也在今年夏天生下寶寶，如今2隻小侏儒河馬雙雙滿月，壽山動物園更是為小河馬侏儒舉辦命名大會，希望大家能集思廣益，為「春圓之子」想個好名字。

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秋祥在經過嬌秋與保育員的細心照料下，逐漸成長茁壯，目前園方也已對外開放參觀，若想一睹牠的可愛的模樣，不妨去北市動物園的非洲動物區與牠見面吧。

▼園方已將侏儒河馬寶寶對外開放，邀民眾一同目睹牠可愛的姿態。（圖／台北市立動物園提供）