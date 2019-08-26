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虎斑貓撒嬌王「笑到沒眼睛」　狂嚕頭4歲小主人...臉都歪啦！

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記者陳靜／採訪報導

養到這麼愛撒嬌的主子真的像是撿到寶一樣！新北網友柯香妤家裡有隻超可愛的虎斑貓「阿叫」，個性非常溫和親人的牠，不只和貓咪的感情非常好，每當見到4歲多的小主人「柯學」，就會忍不住上前瘋狂塞乃蹭頭，開心的情緒全寫在臉上，不僅笑到眼睛瞇成一條線，甚至還開啟飛機耳，萌樣任誰看了都會融化啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲虎斑貓狂嚕頭4歲小主人撒嬌。（圖／網友柯香妤授權提供）

▲阿叫和弟弟蹭頭蹭到笑開懷。（圖／網友柯香妤授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

喜愛動物的柯香妤不僅家裡養了20隻貓，在蘆洲開的「汽車鋁圈工廠」也收養了11隻狗狗；影片中的主角阿叫也是多年前救援來的，當時牠一看到柯香妤靠近就放聲狂叫，讓在場的人都印象深刻，因此飼主收編牠之後便以此為名，而身為貓老大的阿叫今年已經11歲，先前因為雙耳充血無法痊癒的關係，導致耳朵變形成捲耳。

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▲虎斑貓狂嚕頭4歲小主人撒嬌。（圖／網友柯香妤授權提供）

▲阿叫和小主人感情非常好。

4歲多的柯學從小就和貓咪們一起長大，其中最深得他心的喵喵非阿叫莫屬，阿叫只要遇上弟弟，就一定得先來個磨蹭撒嬌才行，而且總是嚕得忘我，不僅笑得超浮誇，甚至壓得臉都歪掉，而柯學也非常樂在其中，當媽媽問了孩子「你有沒有愛阿叫」，他也毫不猶豫地回答「有」，2孩超有愛的互動讓網友全融化了，也紛紛笑稱這就是最美的畫面！

▲虎斑貓狂嚕頭4歲小主人撒嬌。（圖／網友柯香妤授權提供）

▲從柯學的表情可以看出滿滿的寵溺。

▲虎斑貓狂嚕頭4歲小主人撒嬌。（圖／網友柯香妤授權提供）

▲怎麼愛撒嬌到連恐龍都要撒啦XD

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「天吶牠的愛好濃好強大」、「好羨慕」、「別人家的貓」、「一點貓皇的矜持都沒有......XD」、「那小孩的頭毛是貓草吧」、「窒息ㄉ愛」、「哪裡有這種貓」、「牠好喜歡弟弟噢！」、「我也好想被嚕～～」、「我看見滿滿的愛」、「好撒嬌的貓啊！阿叫好可愛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲虎斑貓狂嚕頭4歲小主人撒嬌。（圖／網友柯香妤授權提供）

▲弟弟還特別搭建迷宮給阿叫玩耍。

▲虎斑貓狂嚕頭4歲小主人撒嬌。（圖／網友柯香妤授權提供）

▲阿叫真的太會塞乃了啦～～～

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關鍵字： 虎斑貓喵喵撒嬌小主人飛機耳眼睛

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