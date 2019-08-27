ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的…主人CPR照曝光

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者鄒鎮宇／苗栗報導

苗栗縣鸚鵡訓練交流協會24日再颱風天舉辦「翱遊天際嘉年華會」，許多民眾一起帶著愛鳥交流、放飛，沒想到一隻鸚鵡遭強風吹落海死亡，引起網友砲轟。對此，一名協會內的人士PO出568字反駁，當初是鳥意外飛走，主人還跳下海救鳥，並幫忙CPR搶救，只是最後無力回天。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他看了兩天的新聞，發現網友不斷在網路上謾罵，決定出面還原整起事件；他說，「鸚鵡是自己解鍊從主人肩上不小心飛走的，飛走後主人一直有喊鸚鵡的名字叫他快點回來，主人根本沒丟（放飛）」。

「鳥掉下去主人直接跳海游泳過去！」原PO說，金剛鸚鵡的壽命約有6、70年，「我們養的是感情與陪伴，我們帶回來的是家人，誰都不想遇到這種事」，該鸚鵡飛起後停在消波塊，隨後再起飛落海、掙扎後往生，此時主人也跳海下去救援，並將鸚鵡帶到消波塊上進行CPR急救。

請繼續往下閱讀...

▲▼颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的…主人CPR照曝光。（圖／翻攝爆怨公社）

▲鸚鵡主人立刻跳海搶救愛鳥，但仍無力回天。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO表示，他不懂網友為何要執著在「颱風天」，因為外埔漁港的天氣與颱風天無關，那邊的風一直都很大，「我個人去3次風跟那天都差不多大」，希望大家可以想想愛鳥人的心情，「誰都不想遇到這種事，整個事件就跟自家死人然後被外界批評一樣的道理，請問誰希望自己家裡死人啊」。

網友看完紛紛留言，「你颱風天會帶你的孩子去海邊嗎？」、「不管有沒有颱風，整個活動事件一開始選擇的地點就錯了，為何要帶去風大的危險地方？活動主辦要負起最大的責任」、「自己解鏈喔？那牠有沒有寫遺書？」、「看了大家的留言很放心，我就不在多說了」，但也有人說，「不管對錯，寵物真的像家人，請節哀」、「...至少主人敢下海救」。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，該協會的活動屬於私人舉辦，沒有通報公家機關，且此活動主觀並未虐待動物，但仍會聯繫主辦單位，勸導避免在颱風天時於水域周邊舉辦活動。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的…主人CPR照曝光。（圖／翻攝爆怨公社）

關鍵字： 鸚鵡颱風落海

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽..

情侶「一頓飯時間」決定收編小髒狗　2個月後...養..

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑..

靈魂破碎...石化狗被撫摸驚恐痛哭　救援後變美也愛..

警察獲報救3隻奶貓！貓媽現身瞪大眼　每30分叼走1..

影／醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網..

黃金汪臭臉盯飼料...聽到媽喊「帶你出去吃」秒燦笑..

哈士奇突懷孕不知爸是誰...等2個月生出黃金！主人..

100公尺內驚見「3隻貓死在路邊」　他心疼撿起發現..

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...

媽買麵包找狗合照！月月眼神死 暴氣碎念：凹屋～不給..

颱風天他好心幫「淋雨鴨」洗香香 半夜用嘴狂敲陽台..

媽下班沒狗迎接...2汪心虛趴角落 驚見「水管咬痕..

哥哥回來了～虎斑汪抓腿超嗨狂跳 「拿拖鞋」迎接....

下班回家驚見汪豪邁開腿躺床 爸嘆：床跟女友都被你搶..

3貓在床上進行「神秘儀式」？ 她一看棉被崩潰：事情..

嬤超疼金孫汪！堅持一絲一絲餵肉　見「渾圓肉背」網笑..

浪犬遇車禍「傷口長蛆」奄攤山溝 善心人士雨中沿路苦..

自由啦！犀牛寶寶鑽柵欄翹家 媽著急亂竄：回來你就知..

颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的..

超過5度就會被熱死！　南極驚見神祕凸眼粉膚色新魚種

影／小學生嗨爆！禮貌棕熊「蹦跳狂點頭」偷啾啾…網看..

虎斑汪眼神超銳利夢想當匹狼　網友留言：這係台灣狼！

侏儒河馬寶寶滿月啦！　一南一北「小鮮肉」黏媽媽好萌

爸拔騎卡打掐「融合柴柴」　牠大爺姿沿路欣賞風景

虎斑貓撒嬌王「笑到沒眼睛」　狂嚕頭4歲小主人.....

20年飼育員幫犀牛塗藥遭刺死　內出血、骨折藥罐掉一..

小黑颱風天落2層樓排水溝！　動保員接力從鬼門前搶回

黑猩猩拿湯匙挖食物！見隔壁小屁貓要搶「先巴頭」：閃..

「鑽車縫慘摔」貨車輾爆車頭！騎士輪下逃死愣坐路邊　..

颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的..

監視器拍下他最後身影！「台灣留學生」失蹤超過7天　..

超過5度就會被熱死！　南極驚見神祕凸眼粉膚色新魚種

2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽　UBA四強抗亞..

挺韓大將「北漂媽媽」怒轟：北漂的孩子沒回來！韓國瑜..

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

花100塊神手一扭！　曬3.3公分「比小指短」小物..

韓妞網紅們最愛髮色全集：大勢「橄欖棕」崛起、奶茶棕..

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印..

寵物動物熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

100m內3貓死路邊　全都嘴角..

愛人回家！淡定汪熱情「拿拖鞋」

喵不小心關冰箱　被救出表情超銷..

雪橇犬窩媽懷裡討摸　爸伸手被吼

3貓床上神秘儀式　她一看棉被崩..

讀者迴響

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

100m內3貓死路邊　全都嘴角..

愛人回家！淡定汪熱情「拿拖鞋」

喵不小心關冰箱　被救出表情超銷..

雪橇犬窩媽懷裡討摸　爸伸手被吼

3貓床上神秘儀式　她一看棉被崩..

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

最新影片

更多

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

媽買麵包找狗合照！月月眼神死 暴氣碎念：凹屋～不給吃不要拍

颱風天他好心幫「淋雨鴨」洗香香 半夜用嘴狂敲陽台門：巴豆腰啦～

媽下班沒狗迎接...2汪心虛趴角落 驚見「水管咬痕」網：真相只有1個

哥哥回來了～虎斑汪抓腿超嗨狂跳 「拿拖鞋」迎接...媽傻眼：那是我的！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面