颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的…主人CPR照曝光

記者鄒鎮宇／苗栗報導

苗栗縣鸚鵡訓練交流協會24日再颱風天舉辦「翱遊天際嘉年華會」，許多民眾一起帶著愛鳥交流、放飛，沒想到一隻鸚鵡遭強風吹落海死亡，引起網友砲轟。對此，一名協會內的人士PO出568字反駁，當初是鳥意外飛走，主人還跳下海救鳥，並幫忙CPR搶救，只是最後無力回天。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他看了兩天的新聞，發現網友不斷在網路上謾罵，決定出面還原整起事件；他說，「鸚鵡是自己解鍊從主人肩上不小心飛走的，飛走後主人一直有喊鸚鵡的名字叫他快點回來，主人根本沒丟（放飛）」。

「鳥掉下去主人直接跳海游泳過去！」原PO說，金剛鸚鵡的壽命約有6、70年，「我們養的是感情與陪伴，我們帶回來的是家人，誰都不想遇到這種事」，該鸚鵡飛起後停在消波塊，隨後再起飛落海、掙扎後往生，此時主人也跳海下去救援，並將鸚鵡帶到消波塊上進行CPR急救。

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▲鸚鵡主人立刻跳海搶救愛鳥，但仍無力回天。（圖／翻攝爆怨公社）



原PO表示，他不懂網友為何要執著在「颱風天」，因為外埔漁港的天氣與颱風天無關，那邊的風一直都很大，「我個人去3次風跟那天都差不多大」，希望大家可以想想愛鳥人的心情，「誰都不想遇到這種事，整個事件就跟自家死人然後被外界批評一樣的道理，請問誰希望自己家裡死人啊」。

網友看完紛紛留言，「你颱風天會帶你的孩子去海邊嗎？」、「不管有沒有颱風，整個活動事件一開始選擇的地點就錯了，為何要帶去風大的危險地方？活動主辦要負起最大的責任」、「自己解鏈喔？那牠有沒有寫遺書？」、「看了大家的留言很放心，我就不在多說了」，但也有人說，「不管對錯，寵物真的像家人，請節哀」、「...至少主人敢下海救」。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，該協會的活動屬於私人舉辦，沒有通報公家機關，且此活動主觀並未虐待動物，但仍會聯繫主辦單位，勸導避免在颱風天時於水域周邊舉辦活動。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）

