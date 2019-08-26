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小學生嗨爆！禮貌棕熊「蹦跳狂點頭」偷啾啾…網看完卻鼻酸了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

動物與人的相處中，常常會蹦出許多有趣的火花，近期網路瘋傳一部「禮貌棕熊」的影片，可以看到一隻動物園內的棕熊，看到6明國小孩童在窗戶的另一邊，竟直接開始「上下點頭」，讓小朋友們也開心地回應，但網友看完卻非常鼻酸，認為這是動物被關久所造成的「刻板行為」。

影片中顯示，該外國動物園內的一隻西藏棕熊看到窗外有6名小朋友，直接用力點頭、可愛的小前腳也努力跳起，讓孩子們也開心地一起點頭，當牠看到孩子們離開時，也沒有停下動作，持續地點頭等待。

其中，一名小弟弟甚至到鏡子前給棕熊一個親吻，棕熊則伸出牠的爪子抓了抓，此時孩子們也用日語大叫「好恐怖」並往後退開，留下棕熊獨自繼續點頭，等待下一波遊客。

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▲▼小學生嗨爆！禮貌黑熊「蹦跳狂點頭」偷啾啾…網看完卻鼻酸了。（圖／達志影像／美聯社）

▲棕熊對著小朋友不斷點頭。（圖／達志影像／美聯社）

網友看完紛紛留言，「大熱天的工讀生要暈倒了吧」、「嗨起來！」、「也許牠很有靈性，明白被關起來，知道寂寞」、「哈哈，牠好可愛喲」、「不管他嗑了什麼，都給我來一點」

但也有人心酸地說，「好難過！這隻熊已經被關到瘋掉」、「人類很喜歡自己幫動物腦補對白，但是大多都不是動物真實所想，動物這些反常行為其實都是顯示他們精神不正常」、「這是典型的刻板行為啊，圈養動物因為圈養環境品質不好，反應出來的行為，一點都不好笑」。

台灣防止虐待動物協會(TSPCA)曾表示，海生館內的小白鯨不斷來回游泳、老虎不斷在籠內走動、鸚鵡自己拔掉身上的羽毛等，都是動物的「刻板行為」。「刻板行為」的起因，可能是將習慣群體生活的動物關籠，用來飼養觀看、表演，讓牠感受到壓力、孤立或無聊，才產生的一種現象。

▲拜訪「黑熊養老村」〜輕聲細語最禮貌！（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員精心準備不同的玩具來黑熊減少以前的刻板行為。（圖／台北市立動物園提供）

▲拜訪「黑熊養老村」〜輕聲細語最禮貌！（圖／台北市立動物園提供）

1986年美國俄勒岡大學心理學家Norman D. Sundberg發現，人類在身處重複、單調以及壓抑的環境卻無法跳脫的時候都有短暫的厭煩情緒；美國西佛羅里達大學的心理學家Jennifer與Stephen的研究結果也顯示，常感到無聊的人也較容易罹患心理疾病。

因此，當動物被迫改變生活型態，進入一個24小時的牢籠時，牠會遭受極大的精神壓力，甚至出現嚴重的憂鬱現象，進而產生周而復始的「刻板行為」，熊類點頭就是一個很常見的例子，而台北市立動物園的保育員也特意豐富設施、餵食的多樣化，並給予玩具來減少黑熊的「刻板行為」。

關鍵字： 小學生點頭刻板行為動物園

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