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胖橘跳抖音變洗腦神曲…狂吸150萬次收看　主人親揭網中毒原因

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（圖／翻攝自IG／thesandmancat）

▲胖橘Ed憑著一隻抖音影片爆紅。（圖／翻攝自IG／thesandmancat）

記者詹筠怡／綜合報導

這年頭要瞬間爆紅有三大元素，第一是貓，第二是小孩，第三是貓咪加小孩，這隻名叫Ed的橘貓最近在網路上走紅，讓網友都在問，「牠叫什麼名字？」除了牠是一隻貓之外，還憑什麼呢？

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來自加拿大的17歲女孩Jade Taylor-Ryan，最近製作了一段貓咪Ed的抖音，內容是Ed隨著1954年的經典名曲、女子合聲團體The Chordettes合唱的「Mr. Sandman」，做出相應的拍手、飛躍動作，雖然無厘頭，但卻準確對上歌曲的節拍，讓人忍不住一看再看。

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自IG／thesandmancat）

▲短短10秒的影片卻讓人無限循環。

這段影片讓網友風靡，許多人紛紛探聽這隻橘貓的底細，短短幾天觀看次數就突破150萬次，「拍子對太好了啦！超有才～」、「我從沒想到我會看一隻貓咪的影片這麼多次。」而影片爆紅的始作俑者Jade笑說，Ed的名字是來自於紅髮艾德（Ed Sheeran），因為他們有著同樣的髮色。

不過Jade也分析，Ed的影片之所以能迅速走紅的原因，就出在短短10秒的影片中，就置入了3個讓網友瘋狂的元素，貓、迷因、動態畫面，應該是所有人都超級中毒的主因。

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The video that started it all! #sandmancat

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▲原版影片其實已經相當洗腦。

（圖／翻攝自IG／thesandmancat）

▲Ed的影片在網路大爆紅，主人也很驚喜。

關鍵字： 北美要聞橘貓抖音神曲

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