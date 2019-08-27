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最潮阿嬤深情唱「Love You」牠激情合音　網聽呆：難怪狗狗癡迷

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（圖／翻攝自YouTube／Malinda Herman Official）

▲阿嬤抱著吉娃娃唱歌的影片，紅遍全泰國。（圖／翻攝自YouTube／Malinda Herman Official）

記者詹筠怡／綜合報導

這年頭要走紅有各種元素，最重要也最難複製的就是，必須夠特別！最近泰國有位YouTuber爆紅，但她卻是一位看上去非常普通的老太太，帶著一隻吉娃娃狗狗，到底憑什麼？（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這位泰國老奶奶名叫Malinda Herman，今年已經70歲了，她非常喜歡唱歌。Malinda在2年前開始把自己自彈自唱的畫面PO上YouTube，有趣的是，雖然她嗓音渾厚，但影片的亮點卻不是她。

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自YouTube／Malinda Herman Official）

▲Malinda養了4隻狗、1隻貓，常在她的影片中客串。

Malinda的吉娃娃在她演唱時，堅持趴在吉他上，牠看起來很睏，還把前腳饋著，彷彿下一秒就要聽著阿嬤的搖籃曲入睡，而在鏡頭外，還有一隻貓咪不停激情合唱「喵喵喵」，聽著歌聲、看著狗狗睡相，加上貓咪喵喵，令人會心一笑。

這段影片在泰國爆紅，Malinda甚至獲邀上電視表演，網友說「這麼美的聲音，難怪狗狗癡迷。」「我聽到貓咪叫就笑了，是不是肚子剛好餓了哈哈哈。」「這是主人和寵物之間最棒的畫面了，非常喜歡！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 泰國阿嬤YouTuber狗狗吉娃娃

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狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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