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彰化大耳狗遭棄！牽繩勒脖子「半趴躲金爐」　見人露心疼微笑

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▲▼彰化大耳狗遭棄！淋雨牽繩勒脖「只能半趴」　見人露心疼微笑。（圖／網友Stephanie Huang提供）

▲狗狗遭到前任飼主棄養，能遮蔽的地方只剩金爐周圍的角落。（圖／網友Stephanie Huang提供）

記者闕雁琳／綜合報導

被傷害卻還是選擇相信人類。彰化縣和美一隻虎斑大耳狗遭到前任飼主棄養，搬家之後留牠獨自在原地，身上綁著牽繩在戶外風吹雨淋，有時候繩子太短，只能半趴躲在金爐底下，看到人就露出燦爛的笑容迎接，讓愛媽Stephanie Huang看了心疼貼出送養文，希望幫這個親人的孩子找到溫暖的家。►超爽DER！點我現賺 2200

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愛媽Stephanie Huang表示，一開始是在一個下大雨的日子時看見狗狗，持續觀察了一段時間發現，牠能遮蔽的地方只有金爐底下和附近的縫隙，身上綁的牽繩只能夠移動幾步，有時候繩子被繞得太短，以至於無法正常趴下。由於擔心狗狗的狀況，Stephanie Huang請動保處聯繫，得知狗狗是上個房客搬走後遺留下來的，對方人間蒸發從此聯絡不上。狗狗先前還曾被人打過，屋主夫妻擔心放走牠會亂跑被車撞，無奈之下暫時安置在戶外，但也是過著有一餐沒一餐的生活。

▲▼彰化大耳狗遭棄！淋雨牽繩勒脖「只能半趴」　見人露心疼微笑。（圖／網友Stephanie Huang提供）

▲狗狗看到人就會露出可愛的笑容。（圖／網友Stephanie Huang提供）

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「這兩天夜晚都下著驚人的大雨，半夜醒來就只是因為擔心牠，希望能幫狗狗離開這個地方。」Stephanie Huang提到，剛好最近有隻狗換地方養，空出來一間狗屋，就請朋友幫忙載過去，讓牠暫時有個能遮風避雨的地方，同時幫牠尋找新家。狗狗是年輕的小男生，還不到1歲，非常乖巧愛撒嬌，看到人會露出甜甜的微笑想討玩。

Stephanie Huang也在臉書各大社團貼出送養文尋找有緣人，想讓這個溫柔的孩子找到願意真正接納牠的家庭，若是有意願增添家裡的新成員，可以連絡愛媽Stephanie Huang的臉書。

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關鍵字： 虎斑狗朝化半趴牽繩微笑

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