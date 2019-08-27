可愛背影在罰站！萌貓「兩手舉高」回眸：快點帶我去～

▲一直吵著要出去玩，結果被媽媽罰站。（圖／網友王柔淇‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

這麼可愛的背影讓人好心疼！住在台中太平區的飼主王柔淇在臉書PO出一張萌萌照片，內容是一隻1歲虎斑貓「麻糬」被媽媽命令到門口罰站。瞧牠兩手舉高高，還不時擺出「無辜臉」回眸。如此可憐的照片也讓網友笑說，「媽媽～快點原諒牠啦」。

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當時麻糬已和妹妹出門散過步，結果欲求不滿，回到家一直在媽媽身邊磨蹭與吵鬧。飼主表示，「牠一直吵我，所以我只好叫牠到門口罰站！最後沒讓牠繼續罰站，只好再帶出門。」她也說道，麻糬很聰明聽得懂人話，所以一叫就懂，是隻蠻有靈性的貓。

▲麻糬很喜歡出去走走。

麻糬個性乖巧，從小到大都沒有打破東西。「牠為了吃什麼都可以！而且也能帶出門，是一隻沒有個性的貓，我也從來沒看過牠生氣而不理我。」飼主受訪時提到，當初會養到麻糬，是有一天麻糬媽媽忽然將6隻小貓丟到門口，幫忙奶大小朋友後，再分送給別人，自己則留下麻糬與牠的妹妹「淇淇」。

麻糬與淇淇妹妹常常在家裡打打鬧鬧，製造不少逗趣的事情。媽媽也將麻糬罰站的照片分享到貓咪社團，網友看完紛紛留言，「好可愛的身影」、「很無辜的眼神」、「貓：你這個奴才...」、「很可愛」、「喵：晚上你等著」。

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▲麻糬是媽媽從家門口收編的貓。

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