土城小鴨受困排水溝！動保員出動長梯撈上岸　牠萌萌拍翅道謝

▲民眾舉報，有鴨子受困在排水溝好幾天。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

新北市政府動保處動物救援種類多樣，除了一般常見的犬貓救援，連鳥類、家禽甚至爬蟲類等都是常常被通報救援的動物。動保處就在今年7月接獲通報，土城區學府路自行車道旁的大排水溝中有一隻鴨子受困多日沒有辦法自行離開，動保處即刻派員前往會同消防隊救上岸。只見鴨子躲在外出籠，呆萌拍動翅膀像在道謝似的相當可愛，結束這場驚魂記。►超爽DER！點我現賺 2200

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▲▼動保員聯絡消防隊一同救援受困的鴨子。



新北市土城區柑林埤大排水溝前陣子出現一隻褐色菜鴨在岸邊徘徊，一位附近的居民上班時看到了鴨子在水溝中多日無法自行離開，覺得不尋常，便通報動保處救援。沒想到午後滂沱大雨讓溪水漲起，讓救援過程變得更加困難，沒有特殊的繩梯人員無法安全下水，動保員王建民隨即聯絡消防隊使用特殊長梯救援。

▲▼2組人馬順利將鴨子撈上岸。



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消防隊到場後與動保員合力將長梯架設好，穿著雨鞋、拿著捕網攀爬下水溝，此時岸邊已經聚集了不少圍觀的民眾。王建民深怕鴨子因救援過程中驚慌而跳入水中，讓救援任務變得更加困難，因此不敢大意，2組人員一前一後從遠處慢慢接近鴨子，就在眾人及鴨子都還來不及反應的霎那間，捕網一齊蓋上，終於捕獲，這時動保員及岸邊圍觀的民眾都鬆了一口氣，大家協力協助動保員爬上水溝並將鴨子放入動物運輸籠中帶回動保處安置照護。

▲鴨子躲在運輸籠休息。

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王建民表示，民眾反映鴨子受困大排水溝案件不常見，也不知這隻鴨子為何會掉入大排水溝間。這位熱心報案民眾觀察了多日，發現鴨子確實在現場無自行離開，怕連日午後雷陣雨後水量暴漲會危害到鴨子的生命危險，才撥打動保處電話尋求救援，「但就算只是一隻鴨子，我們也是會全力以赴幫牠脫困，也非常謝謝土城消防隊支援裝備才能夠一同完成這件落溝菜鴨救難行動，大家一齊為了動物的生命努力真是太暖心了。」

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