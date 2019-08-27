陽台有動靜！蜘蛛喵「大字型」飛簷走壁　媽看傻：準備出任務？

▲愛貓模仿蜘蛛人「飛簷走壁」（影／網友Yu Jie授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

超越貓體工學！飼主Yu Jie這天聽到陽台傳來聲響，好奇地走去查看，卻發現愛貓「貝比」在模仿蜘蛛人「飛簷走壁」。只見貝比手腳並用撐著欄杆往上爬，抬頭看姿勢呈大字型，像極了經典恐怖片《大法師》的場景，Yu Jie無奈又傻眼地說，「準備出任務？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲晚上有偷偷練功齁！

Yu Jie接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，「貝比不是初次展現爬牆技術，時常被牠浮誇的姿勢嚇到，害我都想幫牠報名馬戲團了！」影片中可見，喵哥葛「多比」淡定地坐在窗台上，鏡頭往上拍看到一隻「蜘蛛喵」正練習飛簷走壁，高超技術讓人不禁懷疑體內是否流著忍者基因，網友笑翻直呼，「偷變身被發現啦！」

▲Yu Jie提到，貝比和多比喜歡躺在窗台上，不過都有做足安全防護喔！

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 」網友紛紛笑說，「人家只是在學特技而已，改天要出去騙罐罐啊」、「牠在出任務」、「從小學習當忍者」、「 另一隻完全傻眼」、「極限體能王」、「練壁虎功」、「特務喵」、「喵星人：離家日。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲眼神空靈呆萌喵星人。

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