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彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了

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新增彰化縣動物防疫所最新回應

彰化縣動物防疫所最新回應表示，動保員已到現場處理，稽查附近鄰居及里長表示，該名飼主平時很愛狗也是社區的志工，現場飼養環境乾淨，也有提供乾淨飲水及食物，該婦人於今日早上替犬隻洗完澡後便綁在機車旁，因臨時有事急於出門卻忘記狗還綁在機車旁，便將車騎走，導致不小心將狗拖行20公尺左右，被路過司機提醒才發現，便趕緊將犬隻送醫治療。

該犬隻經檢察後身上有輕微擦傷，婦人因一時疏忽深感懊悔，目前已經先將犬隻先行緊急末入安置，該行為人違反動物保護法相關規定部分，將會依法進行開罰。

記者闕雁琳／採訪報導

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彰化福興工業區交流道一名網友今早（27日）目擊一位紫衣阿嬤騎車遛狗，約克夏綁著胸背帶踩在柏油路，還沒上車阿嬤就催油門，狗狗為了跟上速度沿路狂奔20公尺，最後體力不支跌倒，四腳朝天在車陣中被拖行，痛苦掙扎的模樣讓人心疼，引起不少網友砲轟，事後飼主的家人也出面回應。►戀愛老司機：重點是眼神

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／網友提供）

▲約克夏在路邊跟車，體力不支翻肚遭拖行。（圖／網友提供）

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目擊拖狗的網友表示，上午8點22分他趕著去上班，行經福興工業區交流道往埔鹽的方向，看到一隻約克夏綁著牽繩在路邊跑，由於阿嬤的車速較快，以狗狗的腳程根本追不上，所以狂奔一段路之後踉蹌跌倒，翻肚掙扎，被拖行將近5公尺，「我跟貨車司機包夾（阿嬤）才停下來，後面的人一直按喇叭，貨車司機直接攔下來跟她說，把那麼小隻的狗綁在機車後面，應該誰都知道小狗一定會受傷吧？阿嬤才鬆綁，當時車子太多，我沒辦法停車太久，所以沒留下追蹤後續。」

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▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲約克夏跟不上車速，趴在地板上拖行。（圖／網友提供）

網友將影片分享到網路上，許多網友紛紛砲轟騎車拖狗的過分行徑，「不會養狗就不要養」、「我不相信沒有注意到！誰會把狗綁在後座」、「狗狗看起來好痛」、「這樣遛狗的方式不是違法嗎？」、「拍攝影片的騎士怎麼不先按喇叭提醒」、「狗狗這樣拖會有生命危險！」，也有不少人關心狗狗的後續，「想知道狗狗後續狀況要不要緊」、「狗狗最後怎樣？」。

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼自稱是阿嬤的家人留言回覆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

事後自稱是阿嬤家人的網友也在留言處回覆，「真的很不好意思，老人家沒有注意到，已打電話告知...司機大哥告訴家人後，家人才知道狀況，所以真的是不小心，等一會家人會帶狗狗就醫，處理小擦傷處，感謝大家對狗狗的關心。」雖然出面道歉，但仍無法平息網友的怒火，「那為什麼不讓狗狗上去踏墊上呢？」

記者致電詢問彰化縣動物防疫所，相關人員表示，目前已經受理此案件，後續會依照車排號碼，提交公文查閱車主的基本資料，請阿嬤來做訪談。依照動保法規定，飼主不得以汽機車牽引寵物，否則將依違者依動物保護自治條例處2千元以上、1萬元以下罰鍰；若造成動物受傷則可依動物保護法處以1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／網友提供）

▲▼彰化縣動物防疫所最新回應。

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家人回應了。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

關鍵字： 約克夏彰化阿嬤拖行

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