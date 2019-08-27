送貴賓犬潔齒「被拔17顆牙」！　寵物醫院：因為清理時鬆了

▲謝小姐擔心愛犬該如何進食。（圖／翻攝自紅星新聞）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

「我把狗送到寵物醫院潔牙，沒想到竟然被拔17顆牙齒，每顆還要收450元（約台幣2000元）！」成都一名謝小姐將10歲愛犬貴賓「咖啡」送到當地一間寵物醫院潔牙，沒想到清潔不成，牙齒卻幾乎被拔光了，離譜行徑讓飼主相當氣憤，更是痛斥院方，「牠該如何吃飯，如何活著？」

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謝小姐25日帶毛寶貝咖啡去寵物醫院潔牙，根據《紅星新聞》報導，院方事前有告知，清潔時可能會導致狗狗牙齒鬆動，若鬆了則需拔掉，但拔之前會先通知她，而謝小姐也表示同意，並與醫院交換聯繫方式。

謝小姐出門接送愛犬前，手機始終沒有動靜，當日下午兩點她抵達寵物醫院時，萬萬沒想到再次見到毛寶貝，竟只剩2顆獠牙。報導指出，此時醫生正端著一盤仍帶著血的牙齒走來，並要求謝小姐付清款項。

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▲ 咖啡被拔下的牙齒。（圖／翻攝自紅星新聞）

看見被拔後的咖啡，謝小姐氣憤的說，「數一數，17顆牙齒，除了4、5顆是壞的，其他牙齒都是雪白的，都是好牙，醫院竟然不通知一聲就拔掉了。」

▲咖啡被拔牙後，張口僅剩幾顆牙齒 。（圖／翻攝自紅星新聞）

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醫院負責人表示，之所以拔掉就是因為清理時鬆了，過程中存有疏失，確實沒有通知飼主，會承擔相關責任。院方也進一步解釋，狗狗一共有40餘顆牙，僅拔掉10幾顆對狗是沒有影響的，將狗食泡軟一點，仍是可以進食的，但他們認定拔掉的數目為16顆。



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