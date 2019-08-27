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包子臉貓見「極品宵夜」鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：一口就好...

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記者吳鎮良／採訪報導

宵夜時段吃這個是要逼死誰啦！台中豐原有隻喵星人「麻糬」這晚看到奴才帶著宵夜回來，而且還是皮酥脆肉嫩香的烤鴨，這讓牠整個招架不住...。牠站起身來想用手去撈，卻因為自己腳短手短，怎麼撈都撈不到，可愛的犯罪行為全被一旁的飼主張小白錄下且分享到臉書，不到一日就湧入上萬名網友按讚。

包子臉貓見「極品宵夜」伸肥短手（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聞到香噴噴的烤鴨，主子好想品嘗一口阿！（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

請繼續往下閱讀...

飼主張小白20日在寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO出這段影片並註解說，「渴望的眼神...」畫面中可以看到，喵星人「麻糬」站起身子趴在桌子上，表情雖然淡定但鼻子卻不停的吸；只見牠的臉離烤鴨越來越近，最後實在忍不住美食的誘惑，伸出肥短手摸了摸眼前的食物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

包子臉貓見「極品宵夜」伸肥短手（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼麻糬其實吃得不多，只是結紮完身體自然發福。

包子臉貓見「極品宵夜」伸肥短手（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年8歲的麻糬是一隻美短貓小美女，平常時的個性雖然乖巧又穩定，但如果遇到家中的另一隻貓同伴，就會變得比較沒有耐性會發脾氣。張小白透露，另一隻5歲的貓咪因為結紮完得了憂鬱症，醫生說若是吃憂鬱症的藥，會越吃越重跟人一樣，對身體也不好，所以成天給牠戴著甜甜圈。

外型可愛的麻糬擁有萌萌的包子臉，愛吃美食的牠對某些食物都會特別注意，例如啤酒、鹹酥雞...。飼主張小白說，「牠去年有生場大病，在住院插管期間還開掌花呼嚕呼嚕，還好有提早發現，不然一定更嚴重！還好現在很健康，我也比以前更注意牠的狀況，畢竟我也會怕，加上牠已經八歲多了...。」►超爽DER！點我現賺 2200

包子臉貓見「極品宵夜」伸肥短手（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓同伴因為有憂鬱症，脖子上總是掛著甜甜圈。

包子臉貓見「極品宵夜」伸肥短手（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

麻糬想偷吃烤鴨的影片在網路上曝光後，吸引上萬名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言說，「把貓咪養成那樣，確實讓我欽佩」、「快，整盤撥下去就都是妳的」、「牠很用力在聞哈哈」、「喵：只是摸看看還有沒有熱熱的」、「好可愛的小手跟小腿」、「這個體型和站姿，別裝了！你是哆啦A夢吧！」、「好肥美的主子」。

看到網友們熱情的留言，飼主張小白也回覆說，「最後我立馬關手機阻擋，沒有讓貓咪吃到烤鴨！其實麻糬吃不多，但是不知道為何，結紮完就慢慢變成這樣～不過胖歸胖卻還是很靈活的，我們都笑說牠是貓界的洪金寶。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

包子臉貓見「極品宵夜」伸肥短手（圖／飼主張小白提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲去年麻糬在醫院插管治療，樂天的牠還開掌花呼嚕。

更多精采影音：

關鍵字： 張小白貓咪包子臉宵夜三寶

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狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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