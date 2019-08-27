沒買東西卻很窮！　櫃子「庫存量」洩原因…網笑：求包養

▲驚人的罐罐數量！（圖／網友Michelle Chan授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

桃園飼主Michelle Chan日前分享一張照片，不過網友目光全聚焦在櫃子上。原來擺放糧食的儲存櫃，自從領養貓咪後，漸漸被貓糧佔據，有不同品牌、口味，庫存量跟寵物商店有得比。Michelle Chan每到月底就搖頭笑說，「主子吃肉我吃土！」

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▲喵：吃不完的罐罐。

Michelle Chan在臉書社團「愛貓聯盟」寫道，「一直不明白沒買什麼東西，為什麼這麼窮？，直到今天認真看了櫃子才了解原因。」Michelle Chan家中一共飼養7隻貓咪，每月花將近1萬塊購買貓食，之前有300多個罐頭，但已經吃掉一部分，最近他又趁特價屯了100多個罐罐，宛如寵物賣場的商品貨架。

▲茶米和黑貓。

Michelle Chan笑說，擺罐頭時，「主子們會圍成圈將我包圍，彷彿討債集團一樣，只要我靠近櫃子，7雙小眼睛就抬頭猛盯著我，壓力無比大啊！」她也提到，餵食罐頭主要原因是因為愛貓有泌尿道問題，想讓牠們攝取水分，減少糖尿病跟腎臟病的機率，「加上貓咪沒有健保，隨便一隻住院，就可以買幾百個罐頭，所以才大量購買。」

」

▲左邊為貓咪龍龍，右邊是帥氣橘貓。

照片貼出後，引來許多網友熱議，「庫存量令人歎為觀止呀」、「這是陳列櫃吧！」、「主子：你的財產就是我啦」、「你這是賣場的貨架吧」、「養了貓 人類都病了哈哈」、「貓奴人生」、「我還以為你家是開寵物店」、「專業又稱職的貓奴。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Q寶：奴才快去買罐罐！

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