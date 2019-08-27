吃飽享受謎之手手按摩！爽柴「擠出麻糬臉」：好酥服～

記者林韋辰／綜合報導

「累到跟狗一樣」的這句話完全不適用在寵物身上！飼主莫札桂飼養的白柴「小阿呆」吃飽飯飯後，總是期待媽媽能幫牠按摩。只見牠舒爽地躺在沙發上，眼窩的穴道有兩隻「謎之手手」狂按摩，如此舒服的模樣萌翻許多人。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



影片中，小阿呆頭饋在小被被上，瞧牠爽到眼睛變成「瞇瞇眼」，身體一動也不動，看來非常滿意媽媽的按摩服務。飼主表示，小阿呆最近迷上這玩具，睡前要幫忙按，吃飽也要按，直呼「孩子啊！你壓力有這麼大嗎？媽媽我手很痠欸～」

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▲小阿呆：麻煩那邊也要按一下～（圖／粉專白柴小阿呆提供。）

▲啊...被擠出麻糬臉了。



飼主笑說，「一開始用的時候牠會害怕，後來用一次就愛上，現在還會抓我們的手手要按摩！」同時也提到，小阿呆日子過得非常「少爺」，「平常我們都用手拍拍牠，像小babay那樣，牠就會睡著。然後也會帶牠去泡牛奶浴，泡到變成VIP客戶。」

▲有夠舒爽的柴柴。



對於按摩這件事情，飼主受訪時表示，「狗狗肢體按摩很我們很注重，雖然牠們不像我們需要工作，但其實牠們仍然存在著壓力，例如等我們回家的焦慮心情、期待又思念的心情等等，都是很費心的事情，所以狗狗也很需要紓緩壓力的。」

逗趣的短片上傳到寵物社團，網友看完笑喊「也太爽了吧」。大家紛紛在底下留言，「看起來很舒服耶」、「會不會太舒服」、「每天為了想罐罐～壓力好大」、「看到都覺得自己累了」、「幸福的孩子」、「按臉皮那個有莫名的療瘉感」、「連狗狗也喜歡享受舒服的感覺」。

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▲小阿呆：每天等你們回家也是很累得好嗎～

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