狗媽被「面罩惡魔」咬尾、採肚子　倒地眼神死：狗生好難

記者吳鎮良／綜合報導

小孩子睡著像天使，醒著就是惡魔！抖音APP用戶「4857053」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇媽媽這天累得倒在地上休息，不過自己的2位小朋友似乎不放過牠，有隻咬著牠的尾巴，有隻則在牠的身上踩來踩去，超狼狽的模樣讓許多身為人母的網友們相當感同身受。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，哈士奇媽媽躺在地板上一動也不動，眼皮沉重地就快闔上雙眼，但牠卻無法這麼做；只見2隻活力旺盛的小幼幼們絲毫不管疲累的母親，各自在媽媽的身上玩耍。最後狗媽實在忍不住對著孩子們吼叫，但玩得正嗨的牠們此時什麼都聽不進去，依舊咬著尾巴、踩著身體。►超爽DER！點我現賺 2200



▲小哈們咬媽媽的尾巴、踩肚子，活力相當旺盛！（圖／翻攝自抖音APP用戶「4857053」，下同）



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▲狗媽的怒吼完全沒說服力。



這段影片分享不到一日就累積4千多個按讚數，也被網友們轉貼分享到各個寵物社團，許多人看完都在底下留言說，「小哈士奇真的不好顧，活力非常旺盛！」、「狗媽媽感覺很累」、「生下小惡魔了」、「狗媽媽是不是看到了以前的自己」、「是要把媽媽的尾巴拆掉嗎XDD」、「狗爸是哪去了？」、「汪：真想把牠們塞回我肚子裡」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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