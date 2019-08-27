ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗媽被「面罩惡魔」咬尾、採肚子　倒地眼神死：狗生好難

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者吳鎮良／綜合報導

小孩子睡著像天使，醒著就是惡魔！抖音APP用戶「4857053」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇媽媽這天累得倒在地上休息，不過自己的2位小朋友似乎不放過牠，有隻咬著牠的尾巴，有隻則在牠的身上踩來踩去，超狼狽的模樣讓許多身為人母的網友們相當感同身受。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，哈士奇媽媽躺在地板上一動也不動，眼皮沉重地就快闔上雙眼，但牠卻無法這麼做；只見2隻活力旺盛的小幼幼們絲毫不管疲累的母親，各自在媽媽的身上玩耍。最後狗媽實在忍不住對著孩子們吼叫，但玩得正嗨的牠們此時什麼都聽不進去，依舊咬著尾巴、踩著身體。►超爽DER！點我現賺 2200

二哈媽被逆子咬尾巴，倒地眼神死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「4857053」）

▲小哈們咬媽媽的尾巴、踩肚子，活力相當旺盛！（圖／翻攝自抖音APP用戶「4857053」，下同）

請繼續往下閱讀...

二哈媽被逆子咬尾巴，倒地眼神死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「4857053」）

▲狗媽的怒吼完全沒說服力。

這段影片分享不到一日就累積4千多個按讚數，也被網友們轉貼分享到各個寵物社團，許多人看完都在底下留言說，「小哈士奇真的不好顧，活力非常旺盛！」、「狗媽媽感覺很累」、「生下小惡魔了」、「狗媽媽是不是看到了以前的自己」、「是要把媽媽的尾巴拆掉嗎XDD」、「狗爸是哪去了？」、「汪：真想把牠們塞回我肚子裡」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇抖音二哈面罩惡魔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽..

情侶「一頓飯時間」決定收編小髒狗　2個月後...養..

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑..

警察獲報救3隻奶貓！貓媽現身瞪大眼　每30分叼走1..

第一次看到小狗！　好奇喵「小力偷摸」...度估歐告..

靈魂破碎...石化狗被撫摸驚恐痛哭　救援後變美也愛..

影／醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網..

忘記帶鑰匙！　爬牆回家撞見「三百壯士」一致吐舌嘲笑

黃金汪臭臉盯飼料...聽到媽喊「帶你出去吃」秒燦笑..

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...

媽買麵包找狗合照！月月眼神死 暴氣碎念：凹屋～不給..

颱風天他好心幫「淋雨鴨」洗香香 半夜用嘴狂敲陽台..

媽下班沒狗迎接...2汪心虛趴角落 驚見「水管咬痕..

哥哥回來了～虎斑汪抓腿超嗨狂跳 「拿拖鞋」迎接....

下班回家驚見汪豪邁開腿躺床 爸嘆：床跟女友都被你搶..

3貓在床上進行「神秘儀式」？ 她一看棉被崩潰：事情..

嬤超疼金孫汪！堅持一絲一絲餵肉　見「渾圓肉背」網笑..

浪犬遇車禍「傷口長蛆」奄攤山溝 善心人士雨中沿路苦..

自由啦！犀牛寶寶鑽柵欄翹家 媽著急亂竄：回來你就知..

彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家..

可愛背影在罰站！萌貓「兩手舉高」回眸：快點帶我去～

狗媽被「面罩惡魔」咬尾、採肚子　倒地眼神死：狗生好..

包子臉貓見「極品宵夜」鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：..

颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解鍊的..

超過5度就會被熱死！　南極驚見神祕凸眼粉膚色新魚種

影／小學生嗨爆！禮貌棕熊「蹦跳狂點頭」偷啾啾…網看..

虎斑汪眼神超銳利夢想當匹狼　網友留言：這係台灣狼！

侏儒河馬寶寶滿月啦！　一南一北「小鮮肉」黏媽媽好萌

爸拔騎卡打掐「融合柴柴」　牠大爺姿沿路欣賞風景

水手快腿不滿被三振　手套甩到主審臉上遭驅逐出場

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭..

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較..

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何..

法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰..

大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳..

16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿..

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

寵物動物熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

鸚鵡颱風天墜海亡！他嗆「鳥解鍊..

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

喵不小心關冰箱　被救出表情超銷..

愛人回家！淡定汪熱情「拿拖鞋」

讀者迴響

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

鸚鵡颱風天墜海亡！他嗆「鳥解鍊..

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

喵不小心關冰箱　被救出表情超銷..

愛人回家！淡定汪熱情「拿拖鞋」

雪橇犬窩媽懷裡討摸　爸伸手被吼

最新影片

更多

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

媽買麵包找狗合照！月月眼神死 暴氣碎念：凹屋～不給吃不要拍

颱風天他好心幫「淋雨鴨」洗香香 半夜用嘴狂敲陽台門：巴豆腰啦～

媽下班沒狗迎接...2汪心虛趴角落 驚見「水管咬痕」網：真相只有1個

哥哥回來了～虎斑汪抓腿超嗨狂跳 「拿拖鞋」迎接...媽傻眼：那是我的！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面