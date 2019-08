2000位毛小孩爭上北捷燈箱　柴犬、薩摩耶眾網紅也來參加！

▲麻煩再多,還是會被一個微笑打敗。(圖/翻攝自活動頁面,下同。)



寵物小組/綜合報導

平淡的生活,因為有了毛小孩而精彩,相遇的那天,是不是現在回想起來,依舊那麼的美好呢?【你與毛小孩的相遇『真情』語錄大募集】活動已經進入尾聲,吸引近2000位毛爸毛媽分享自家毛小孩,其中也有許多寵物網紅參與Oh! FiMo (貴賓狗Poodle)、八樓不住八樓、薩摩耶Caesar、柴犬 我是Happy,她是蜜獎、小熊&胖丁、邊境牧羊犬-林可可想讓你家寶貝刊登在捷運廣告上嗎?快把握時間投稿吧!

▼好幸運可以認識你。



►►►活動網址:https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

《感動精選》

無論是初相見的喜悅,還是記憶中的美好,毛小孩與人們的互動,總是化為生命中的寶藏,來看看網友們感動的故事吧!

▼看著毛小孩長大很有成就感。

▼感謝有你,來到我身邊。



▼牽著手,不隨意放開。



▼也太相親相愛了!



▼給你吃好吃的,幸福一生。



▼這一家人也太溫馨了!



《歡笑精選》

天真無邪的毛小孩就和小朋友一樣,常常作一些讓爸拔媽麻會心一笑的事情,雖然無法用言語溝通,許多猜測的設計對白,更增添幾分可愛與有趣。

▼來人啊!送罐罐來!



▼斑斑:這分工很公平吧!



▼不管有什麼問題,喝了啦!



▼有有有,馬上來!



▼八樓的粉專有很多與人相處的可愛互動。

▼萌樣Caesar還有自己的LINE貼圖。

從小給毛小孩最好的!本次活動的餐盒獎品為Hills希爾思「小型及迷你犬輕巧主食餐盒」,是針對不同年齡的小型及迷你犬設計,提供精確調整的均衡營養,使用真材實料雞肉、糙米、綜合蔬菜製作而成,滿滿美味肉汁給狗狗健康與幸福感!各大寵物實體店及動物醫院皆有販售,即日起至10月25日也有買五送一的優惠活動,有興趣的朋友也可以到官方粉絲團留意最新資訊,養貓咪的朋友也有同樣優惠的健康美饌主食罐可以選擇喔!

※小提醒:優秀作品過多,沒有被分享到新聞並不影響得獎資格,敬請大家踴躍參與!

《活動辦法》

*參加辦法

根據指定題目,投稿創意語錄,就有機會讓毛孩登上捷運燈箱,還有免費小型及迷你犬輕巧主食餐盒!

步驟一:點選「點我GO」開始遊戲。

步驟二:選一張語錄卡牌翻面。

步驟三:進行創意文字填空遊戲。

步驟四:上傳寵物萌照、輸入寵物姓名、年齡等資訊。

步驟五:查看結果。

步驟六:Facebook分享照片,專屬於你的真情語錄卡完成了!

*活動時間

2019年8月15日至2019年8月28日23:59止。

*活動獎項

《前三名》

第一名:作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站 or 古亭站)+3箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

第二名:作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站 or 古亭站)+2箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

第三名:作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站 or 古亭站)+1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《真情流露獎》(3名):各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《創意有哽獎》(3名):各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《超級爆笑獎》(3名):各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《參加好運獎》(5名):各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

備註:得獎後會依據您家毛小孩的年紀贈送相對應的餐盒。

*評選辦法

《前三名》:由主辦單位依作品的感動、創意和搞笑等綜合評選之。

《真情流露獎》:主辦單位從排除前3名的作品中,評選出3名最令人感動的作品頒發此獎項。

《創意有哽獎》:主辦單位從排除前3名的作品中,評選出3名最有創意的作品頒發此獎項。

《超級爆笑獎》:主辦單位從排除前3名的作品中,評選出3名最爆笑的作品頒發此獎項。

《參加好運獎》:每人投稿不限篇數,只要完成1次投稿即可獲得「參加好運獎」抽獎資格。備註:主辦單位將排除上述得獎作品,以隨機抽獎的方式抽出5名,頒發此獎項。

*得獎公布日期

2019年9月10日於本活動網站公布,並寄送E-MAIL通知幸運得獎者。

