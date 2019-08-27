2000位毛小孩爭上北捷燈箱　柴犬、薩摩耶眾網紅也來參加！

▲麻煩再多，還是會被一個微笑打敗。（圖／翻攝自活動頁面，下同。）



寵物小組／綜合報導

平淡的生活，因為有了毛小孩而精彩，相遇的那天，是不是現在回想起來，依舊那麼的美好呢？【你與毛小孩的相遇『真情』語錄大募集】活動已經進入尾聲，吸引近2000位毛爸毛媽分享自家毛小孩，其中也有許多寵物網紅參與Oh! FiMo (貴賓狗Poodle)、八樓不住八樓、薩摩耶Caesar、柴犬 我是Happy，她是蜜獎、小熊&胖丁、邊境牧羊犬-林可可想讓你家寶貝刊登在捷運廣告上嗎？快把握時間投稿吧！

▼好幸運可以認識你。



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►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

《感動精選》

無論是初相見的喜悅，還是記憶中的美好，毛小孩與人們的互動，總是化為生命中的寶藏，來看看網友們感動的故事吧！

▼看著毛小孩長大很有成就感。

▼感謝有你，來到我身邊。



▼牽著手，不隨意放開。



▼也太相親相愛了！



▼給你吃好吃的，幸福一生。



▼這一家人也太溫馨了！



《歡笑精選》

天真無邪的毛小孩就和小朋友一樣，常常作一些讓爸拔媽麻會心一笑的事情，雖然無法用言語溝通，許多猜測的設計對白，更增添幾分可愛與有趣。

▼來人啊！送罐罐來！



▼斑斑：這分工很公平吧！



▼不管有什麼問題，喝了啦！



▼有有有，馬上來！



►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

▼八樓的粉專有很多與人相處的可愛互動。

▼萌樣Caesar還有自己的LINE貼圖。

從小給毛小孩最好的！本次活動的餐盒獎品為Hills希爾思「小型及迷你犬輕巧主食餐盒」，是針對不同年齡的小型及迷你犬設計，提供精確調整的均衡營養，使用真材實料雞肉、糙米、綜合蔬菜製作而成，滿滿美味肉汁給狗狗健康與幸福感！各大寵物實體店及動物醫院皆有販售，即日起至10月25日也有買五送一的優惠活動，有興趣的朋友也可以到官方粉絲團留意最新資訊，養貓咪的朋友也有同樣優惠的健康美饌主食罐可以選擇喔！

※小提醒：優秀作品過多，沒有被分享到新聞並不影響得獎資格，敬請大家踴躍參與！

《活動辦法》

＊參加辦法

根據指定題目，投稿創意語錄，就有機會讓毛孩登上捷運燈箱，還有免費小型及迷你犬輕巧主食餐盒！

步驟一：點選「點我GO」開始遊戲。

步驟二：選一張語錄卡牌翻面。

步驟三：進行創意文字填空遊戲。

步驟四：上傳寵物萌照、輸入寵物姓名、年齡等資訊。

步驟五：查看結果。

步驟六：Facebook分享照片，專屬於你的真情語錄卡完成了！

＊活動時間

2019年8月15日至2019年8月28日23:59止。

＊活動獎項

《前三名》

第一名：作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站 or 古亭站)+3箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

第二名：作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站 or 古亭站)+2箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

第三名：作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站 or 古亭站)+1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《真情流露獎》(3名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《創意有哽獎》(3名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《超級爆笑獎》(3名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

《參加好運獎》(5名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(6入/箱)。

備註：得獎後會依據您家毛小孩的年紀贈送相對應的餐盒。

＊評選辦法

《前三名》：由主辦單位依作品的感動、創意和搞笑等綜合評選之。

《真情流露獎》：主辦單位從排除前3名的作品中，評選出3名最令人感動的作品頒發此獎項。

《創意有哽獎》：主辦單位從排除前3名的作品中，評選出3名最有創意的作品頒發此獎項。

《超級爆笑獎》：主辦單位從排除前3名的作品中，評選出3名最爆笑的作品頒發此獎項。

《參加好運獎》：每人投稿不限篇數，只要完成1次投稿即可獲得「參加好運獎」抽獎資格。備註：主辦單位將排除上述得獎作品，以隨機抽獎的方式抽出5名，頒發此獎項。

＊得獎公布日期

2019年9月10日於本活動網站公布，並寄送E-MAIL通知幸運得獎者。

►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php