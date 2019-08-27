哈士奇不肯吃藥...「虎媽式餵法」上萬網驚呆：全下去了！

記者吳鎮良／綜合報導

許多人認為哈士奇頭腦不靈光，但有養過的都知道，牠們其實是太聰明了！抖音APP用戶「47639617」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻生病的哈士奇這天說什麼都不肯吃藥，女主人出於無奈之下只好使出最殘忍，卻也是最有效率的一招，影片曝光後驚呆上萬名網友。

有網友在臉書寵物社團「哈士奇俱樂部」轉貼這段視頻並詢問狗友，「有人用過這招嗎？」畫面中可以看到，馬麻直接將狗狗的嘴巴掰開，接著快速把手裡的藥丸灑進嘴巴裡；只見她為了怕精明的哈士奇會吐出來，甚至還把汪星人的嘴巴闔起來並且搖一搖，霸氣又有效率的行為讓網友看了直呼，「虎媽教育！」►超爽DER！點我現賺 2200



▲虎媽式餵法僅僅用了不到三秒的時間。（圖／翻攝自抖音APP用戶「47639617」）



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這段影片也被網友分享到各個寵物社團以及「爆笑公社」，目前已累積1.3萬個按讚數，許多人看完都留言表示，「我家二哈也是不吃藥的！」、「感覺很有效果耶」、「每次餵藥真的很頭痛」、「餵藥餵到想哭」、「要讓月月順利吃藥，實在不容易」、「好驚人，全部都吃下去了」；不過也有人認為，「雖然很有效率，但下不了手阿...」、「怕被咬+1」、「感覺好粗魯，怕狗狗會受傷」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲超精明的哈士奇竟然只吃沒摻到藥粉的飼料，其他有碰到粉末的都沒吃。（圖／飼主蔡玉秋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



其實哈士奇拒絕吃藥的行為在狗友界當中非常出名，苗栗有隻「歐爸」因為眼球受傷，醫生一開始開了藥丸，牠卻完全不吃，甚至會吐出來！於是家人想了個妙招，那就是灑在飼料裡。飼主蔡玉秋說，「後來請醫生將藥丸磨成藥粉，然後在睡前幫牠撒在飼料上，結果隔天一看，牠只吃沒有碰到藥的部分，有摻到藥粉的牠完全沒碰到...我超傻眼的。」

除此之外，國外也有隻哈士奇Anuko最近感染性結腸炎，必須要吃藥治療。影片中可以看到，女飼主把粉紅色的藥錠藏在火腿裡面，讓牠吃下「乖男孩～就是這樣」，不過Anuko也不是省油的燈，快速把火腿吃下，再把藥給吐出，連續5回合都是月月大獲全勝，讓她相當無奈，「這週將會是漫長的一週...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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