小哥哥來訪坐到床　汪「一個MOVE」宣示主權：還不給我退下

▲汪星人提摩護床嚴肅的神情 。（圖／提摩 TEEMO授權提供）

實習記者鄭暐儒／採訪報導

不管是誰，都不準碰我的床！花蓮網友楊雨娜的外甥來訪，自家汪星人「提摩」一見到這位小哥哥坐到行軍床上，就立刻衝上前，獨佔床的一方，擺出一臉嚴肅的神情，就像是在說，「這是本汪的領土，還不快給我退下。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

在照片中可以看到，上一秒，床上的兩大勢力還在僵持對峙，氣氛彷彿凝結到了最低點，小哥哥偷偷瞥向身旁的毛小孩一眼；下一秒，一人一汪便笑開懷，反差萌的模樣全被飼主記錄下來。

▲提摩與哥哥笑得相當開懷 。（圖／提摩 TEEMO授權提供）

提摩對自己的床有著特別的堅持，媽媽楊雨娜說，「只要問提摩這是誰的床阿，牠就會自動跳上去」，就像在對全世界宣示，這就是牠的領土一樣，而且只要在汪汪面前提到與床有關的話題，整個開關就像被打開，讓媽媽時常拿這話題去逗逗牠。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲提摩抱著心愛的魚玩具入睡的模樣 。（圖／提摩 TEEMO授權提供）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

楊雨娜進一步解釋，其實提摩跟家人都處的很好，而且當天並沒有生氣，只是害怕自己的床被搶而已，雖然牠急忙的跳上床宣示主權，但也展現了身為地主的大度量，分給小哥哥一半的床位。

▼更多精彩影音