ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小哥哥來訪坐到床　汪「一個MOVE」宣示主權：還不給我退下

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲提摩護床的模樣 。（圖／翻攝自Facebook ／楊雨娜授權提供）

汪星人提摩護床嚴肅的神情 。（圖／提摩 TEEMO授權提供）

實習記者鄭暐儒／採訪報導

不管是誰，都不準碰我的床！花蓮網友楊雨娜的外甥來訪，自家汪星人「提摩」一見到這位小哥哥坐到行軍床上，就立刻衝上前，獨佔床的一方，擺出一臉嚴肅的神情，就像是在說，「這是本汪的領土，還不快給我退下。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

在照片中可以看到，上一秒，床上的兩大勢力還在僵持對峙，氣氛彷彿凝結到了最低點，小哥哥偷偷瞥向身旁的毛小孩一眼；下一秒，一人一汪便笑開懷，反差萌的模樣全被飼主記錄下來。

▲提摩護床的模樣 。（圖／翻攝自Facebook ／楊雨娜授權提供）

▲提摩與哥哥笑得相當開懷 。（圖／提摩 TEEMO授權提供

提摩對自己的床有著特別的堅持，媽媽楊雨娜說，「只要問提摩這是誰的床阿，牠就會自動跳上去」，就像在對全世界宣示，這就是牠的領土一樣，而且只要在汪汪面前提到與床有關的話題，整個開關就像被打開，讓媽媽時常拿這話題去逗逗牠。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲提摩護床的模樣 。（圖／翻攝自Facebook ／楊雨娜授權提供）

▲提摩抱著心愛的魚玩具入睡的模樣 。（圖／提摩 TEEMO授權提供

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

楊雨娜進一步解釋，其實提摩跟家人都處的很好，而且當天並沒有生氣，只是害怕自己的床被搶而已，雖然牠急忙的跳上床宣示主權，但也展現了身為地主的大度量，分給小哥哥一半的床位。

▼更多精彩影音

關鍵字： 提摩TEEMO汪星人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

情侶「一頓飯時間」決定收編小髒狗　2個月後...養..

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

最潮阿嬤深情唱「Love You」牠激情合音　網聽..

哈士奇不肯吃藥...「虎媽式餵法」上萬網驚呆：全下..

狗媽被「面罩惡魔」咬尾、踩肚子　倒地眼神死：狗生好..

颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解鍊的..

警察獲報救3隻奶貓！貓媽現身瞪大眼　每30分叼走1..

忘記帶鑰匙！　爬牆回家撞見「三百壯士」一致吐舌嘲笑

等到心上人回家！淡定虎斑熱情「拿拖鞋」　媽在一旁超..

黃金汪臭臉盯飼料...聽到媽喊「帶你出去吃」秒燦笑..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

浪浪別哭-為什麼她愛的人總是得離開？浪浪的傷口正等..

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

全台手播-米克斯叼禮物送法鬥 沒想到是有陰謀

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估..

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...

媽買麵包找狗合照！月月眼神死 暴氣碎念：凹屋～不給..

颱風天他好心幫「淋雨鴨」洗香香 半夜用嘴狂敲陽台..

媽下班沒狗迎接...2汪心虛趴角落 驚見「水管咬痕..

貴賓自動趴下綁頭髮！　「雜亂雜毛→貴族旁分」：有水..

狗狗喉嚨遭刺穿！麻醉取出2公分碎雞骨　獸醫嘆：愛牠..

流浪貓天天到窗戶報到！好心住戶被迫收編「結局超驚喜..

小哥哥來訪坐到床　汪「一個MOVE」宣示主權：還不..

萌毛孩不敢看醫生　整張臉埋進主人懷裡：偶什麼都看不..

貓魂隊犬趴地燦笑「手手斷兩截」　網第一眼驚呆：那兩..

喵尾巴爆油！「4徵兆＝皮脂分泌異常」...2方法秒..

2000位毛小孩爭上北捷燈箱　柴犬、薩摩耶眾網紅也..

挑嘴阿金恨吃菜！舌頭「迴旋彈飛」臭臉：哥才不吃咧～

【最萌鬼照】最後一周衝刺！　參加就拿獎　還能登上寵..

海巡役男溫馨陪伴　獨居長者憶享天倫樂

交部擬印尼晶片護照免簽、提高包機獎勵　學者提「力道..

祝福美術館20歲生日成年禮　朱銘新作「古沉木太極拱..

男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐..

林書豪新賽季披北京首鋼7號戰袍　與大陸好友翟曉川聯..

電競嘉年華9/20開打總獎金24萬　「唯3頂級座艙..

「喀什米爾之王」魅力無限　小清新王珞丹、霸氣惠英紅..

和孫可芳感情「分分合合」　劉冠廷嘆：對人生有很多疑..

殺警犯藏「響尾蛇」突擊步槍！黑市價200萬...露..

玉山銀副總涉嫌強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：..

寵物動物熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

鸚鵡颱風天墜海亡！他嗆「鳥解鍊..

喵不小心關冰箱　被救出表情超銷..

讀者迴響

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

鸚鵡颱風天墜海亡！他嗆「鳥解鍊..

喵不小心關冰箱　被救出表情超銷..

愛人回家！淡定汪熱情「拿拖鞋」

最新影片

更多

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

浪浪別哭-為什麼她愛的人總是得離開？浪浪的傷口正等待對的人撫平

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

全台手播-米克斯叼禮物送法鬥 沒想到是有陰謀

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面