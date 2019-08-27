坐等門口40分鐘！媽傳「揪心背影」　她看完「油門加速」飛奔回家

▲歐告坐門口癡等主人40分鐘。（圖／網友Li Ting You 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這畫面讓飼主心都融化了！宜蘭網友Li Ting You回家路上收到訊息，點開看眼淚差點噴發，趕緊催油門回家。只見米克斯「咖啡」不能接受姐姐這麼晚還沒回家，就坐在門口癡等40分鐘，小眼睛流露出滿滿的思念，Li Ting You既不捨又感動地說，「咖啡的生命裡，我是牠的全世界。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Li Ting You提到，平常牠也會像這樣，趴在窗臺，看我回來了沒。

Li Ting You表示，咖啡身體裡是不是有裝時鐘，明明看不懂數字，但到了該出現的時間，牠們反應卻比誰都快，「聽說牠這樣來回奔跑、看了好幾次，就是為了要等我回家。」只見咖啡專注地望著車庫，眼睛一刻也不敢閉上，就算家人說，「姐姐要一段時間才回家！」歐告依然坐在門口等待，虐心背影看了相當不捨。

▲汪：最喜歡姐姐了～～

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「真愛無誤！」、「牠們的生理時鐘會知道」、「沒有白疼」、「狗狗就是這麼忠心」、「天大的事也比不上回家抱抱！」、「我家的也一樣」、「趕快抱緊處理」、「突然好想我家的狗狗。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲咖啡原本是浪浪，姐姐收編回家，長大後神情中充滿著自信。

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