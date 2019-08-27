貓魂隊犬趴地燦笑「手手斷兩截」　網第一眼驚呆：那兩根太像了

▲胖妹趴在地板上折手手休息，身旁的同色系木棍看起來是斷成兩截的前肢。（圖／有點毛毛的／粉專嘴邊肉兩斤麻糬提供）

記者闕雁琳／綜合報導

沒注意看第一眼真的誤會！新竹竹北市光明分隊消防局的隊犬「胖妹」是個有個性的女孩，這天牠突然「貓魂上身」，趴坐在局內門口燦笑曬太陽。有趣的是，牠把前腳折進胸口，搭配身旁同色系的木棍，看起來就像是手手段成兩截，讓不少網友嚇壞直呼，「這兩根也太像了吧！」►超爽DER！點我現賺 2200

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網友Kimmy Zheng經常在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出愛犬們的日常點滴，只見畫面中，胖配趴在門口，一如往常的曬太陽休息，露出陽光的燦爛笑容，默默的把手折起來，地上剛好又有2根木棍，顏色和尾端的肉球形狀，神似胖妹的前腳，畫面相當有趣。

▲胖妹是消防局的活招牌。（圖／有點毛毛的／粉專嘴邊肉兩斤麻糬提供）



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Kimmy Zheng笑說，胖妹個性活潑撒嬌，深受隊上同仁的喜愛，原本竹北消防局光明分隊只養一隻米克斯「胖妹」，後來擔心牠無聊，於是再多認養「麻糬」。可愛的麻糬與胖妹相處融洽，兩隻個性好，任由他人摸到飽，是消防隊中最萌的「警犬二寶」。

許多網友看完照片，紛紛留言笑說，「狗狗的表情好像在演阿吉仔」、「那兩根嚇壞我XD」、「那兩根我以為是牠的腳脫離身體！」、「我以為牠的腳被切掉」、「乍看以為截肢」、「嚇到心臟震好大力」、「差點看成兩隻手斷掉」、「我家的也愛折手手」、「我以為是腳斷了...原po太可惡了」。



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