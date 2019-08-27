狗狗喉嚨遭刺穿！麻醉取出2公分碎雞骨　獸醫嘆：愛牠請保護牠

▲▼。（圖／翻攝自Clinica Veterinaria Las Brisas臉書）

記者闕雁琳／綜合報導

愛牠就不要亂餵！國外一名飼主不慎讓愛犬誤食雞骨頭，導致喉嚨被刺穿，帶來診間求助。狗狗麻醉過後固定在手術台，醫護人員一手拉住舌頭，另一手用醫療鑷子夾出2公分的碎裂雞骨，由於類似的案件層出不窮，院方將影片分享到網路上特別呼籲飼主，不要隨意餵食骨頭類給寵物食用，短短25秒的影片吸引790萬的觀看次數。►夜深了...千萬別讓腦公看到

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阿根廷一所獸醫院(Clinica Veterinaria Las Brisas)日前在臉書粉專貼出影片並寫道，「狗狗的名字叫做Rocco，牠的飼主忽略的骨頭帶來的風險，導致牠的喉嚨被一大塊碎骨刺穿，我們已經去除它以免感染其他更嚴重的併發症」，畫面中，一隻大型犬已經進入麻醉狀態趴在手術台，醫護人員用繩子將牠的嘴撐到最開，另一名醫師拉住舌頭，緩慢的從喉嚨深處，取出碎裂的雞骨，畫面相當驚人。

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事後影片被分享到網路個大平台，許多網友看完紛紛轉貼分享，留言表示，「要就給狗吃肉，不然就不要亂給」、「愛牠就應該把危險的機率降到最低」、「真的還有很多人不知道」、「看到很多人會餵流浪狗吃剩下的骨頭，真的超危險」、「我都只給狗狗啃豬大骨或牛大骨，雞骨那種易脆的很容易咬出尖銳狀很忌諱，對毛孩食道及腸胃有風險」、「雞骨頭很危險」。