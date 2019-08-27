出國8天回來變心了！媽打爸「萌巨掌」秒阻擋　看到最後3秒全懂了

記者吳鎮良／綜合報導

這應該就是所謂的日久生情吧！馬麻June Han前陣子出國8天，沒想到一回來愛犬「可樂」整個變心了。平常如果可樂看到馬麻打爸拔，牠不只不會阻止，甚至還會在旁邊加油，但沒想到現在牠如果看到馬麻打爸拔，居然會伸手去阻擋，短短8天的時間竟然有如此大的轉變。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲馬麻假裝打爸拔，卻被愛犬阻擋。（圖／有點毛毛的／飼主June Han提供，下同）



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飼主June Han日前在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物商店「有點毛毛的」PO出一段影片並難過說，「媽媽出國8天主人換人了！正常我打人牠會旁邊讚聲，居然會幫爸爸求情了」。畫面中，馬麻故意在愛犬的面前打爸拔的腿，沒想到才打一下，一旁就有一隻巨大的狗掌伸過來，並且壓在她的手上。

過程中可以看到，可樂只要看到馬麻打爸拔，牠就會伸出前肢去制止；只見牠雖然大膽地阻止馬麻的行為，但卻不敢把臉轉到正面，似乎還是有些怕馬麻，但又想要保護爸爸。影片中最後馬麻說，「ㄟ我會痛耶！你看我手都紅起來了！」接著一旁安靜的爸拔突然塞塊肉肉給愛犬，彷彿是在獎勵牠。

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▲短短8天的時間，原本喜歡看爸拔被打的可樂，現在居然會心疼了！



▲這8天可樂不知道吃了多少好料的......。



這段影片不到一小時就有600多名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈好可愛」「乖孩子」、「可樂說自己的主人自己換」、「爸爸一定很爽」、「哈哈！共厚系充滿怨念的力道」、「有話好好說，別動手啊」、「不枉費爸爸都偷塞食物給牠」、「8天改朝換代了」、「汪：手下留人，我還要靠他進貢乾乾」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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