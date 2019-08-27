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流浪貓天天到窗戶報到！好心住戶被迫收編「意外當阿嬤」

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▲貓咪Samsoon為了肚裡小孩，瘋狂對好心婦人死纏爛打。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐）

記者林韋辰／綜合報導

原來一切都是有陰謀的！韓國有一隻聰明的流浪三花貓，牠看上一名養西施的好婦人，天天到對方家樓下報到。這名養西施犬的婦人看牠這麼撒嬌又可憐，無奈家裡不能養，只能偷偷餵食，直到某一天被喵星人纏到無法分開，意外發現牠竟然懷有身孕！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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韓國節目「電視動物農場」（동물농장x애니멀봐）挖掘了此次事情，得知這隻貓貓叫做Samsoon，每天都跑到窗戶下方發出超悲情的「喵～」音。女主人說，「每次打開窗戶，牠都在那裡。」接著女主人外出遛狗、買菜，喵星人總是尾隨在後，完全不願與對方分開。

▲流浪貓天天到窗戶報到！好心住戶被迫收編「結局超驚喜」。（圖／翻攝自抖音ZY_Acu）

在一次餵養中，女主人見牠毛髮髒亂，好像一整天都沒吃東西，最後心疼安置，並帶到附近動物醫院做檢查。只見醫生一掃描貓咪肚肚，驚呼「子宮內有小貓，超音波確認有4隻以上。」接著女飼主大喊「Samsoon，你竟然是一位母親。」

女主人開始為Samsoon搭建小樓梯，讓喵星人不用經過家裡，可以直接抵達陽台休息。同時也為懷孕的Samsoon製作「小產房」，讓牠可以好好靜養，直到寶寶平安生出來。女主人看到Samsoon為了肚子寶寶，竟然對自己死纏爛打，也決定要好好照顧Samsoon，「以後你就和小孩一起住在我們美好的家庭吧！」。

網友看到Samsoon歷經千辛萬苦，終於替自己與寶寶找到永遠的避風港，紛紛在底下留言，「可愛的貓與慷慨的女人！」、「好喜歡這個故事呀！還特別花那個時間與資源去拯救浪浪」、「結局真是太驚喜了」、「謝謝你願意好好照顧Samsoon」、「這名媽媽真是心地善良」。

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關鍵字： 三花貓流浪貓懷孕收編

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