貴賓自動趴下綁頭髮！　「雜亂雜毛→貴族旁分」：有水嗎？

▲貴賓自動趴下綁髮秒變貴族旁分。（影／東森寵物雲授權提供）

實習記者劉芊妤／採訪報導

呆萌貴賓犬miumiu日前到東森寵物雲商店ATT概念館洗澡，愛美的牠知道接下來要綁頭髮，不用美容提醒，就自動趴在毛巾上，身體呈放鬆狀態，模樣相當可愛。有趣的是，臘腸狗Mocha由於磨指甲，而擺出生無可戀的表情，雙方形成可愛反差。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲我最棒了。（圖／東森寵物雲授權提供）

身兼美容師的飼主陳佳接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，當時剛洗好澡要幫miumiu綁頭毛，原本毛巾一放上去就自己趴下，後來應大家要求說要再看一次，結果牠害羞遲遲沒有動作，花了幾秒才主動趴下。而一開始披頭散髮的miumiu，在專業美容師的巧手下，也變成中世紀貴族的旁分髮型，散發出高雅的氣息。

▲貴賓犬自動趴下綁頭髮 。（圖／東森寵物雲授權提供）

逗趣的是，同樣是來洗澡的Mocha，心情卻和miumiu大不同，一個眼神死抗議、一個開心享受。店長凱弟提到，「其實Mocha不討厭剪指甲，那天意外捕捉到不耐煩的表情，完美詮釋哀怨模樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲臘腸狗磨指甲眼神死。（圖／東森寵物雲授權提供）

▲呆萌臘腸狗Mocha。（圖／東森寵物雲授權提供）

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【ETtoday東森寵物雲商店-ATT概念店】

電話：02-7701-7880



地址：台北市中山區敬業三路123號（ATT大直店3F）



營業時間：11:00~22:00



美容營業時間：11:00~22:00



美容公休日：無

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