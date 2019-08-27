萌毛孩不敢看醫生　整張臉埋進主人懷裡：偶什麼都看不到

記者吳鎮良／綜合報導

毛孩子有最怕的三件事，那就是看醫生、剪指甲、吃藥。飼主吳語喬日前帶著愛犬到獸醫診所看醫生，不過在外頭等待時，在馬麻懷裡的狗狗雙眼睜得大大的看著前方，感覺相當緊張，於是牠最後決定把整張臉埋進主人懷裡，如果什麼都看不到，那就不會緊張了，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主吳語喬在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片，並以狗狗的口吻註解說，「不敢看醫生，眼不見為淨，躲起來～」畫面中可以看到，狗狗在候位室等到一半，突然轉過頭去，把臉埋進主人的腋下；只見牠躲起來動也不動，最後還是主人摸了摸牠的頭，牠才又抬起頭來。►超爽DER！點我現賺 2200



▲汪：我什麼都看不到（圖／有點毛毛的／飼主吳語喬提供）



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▲慢慢對醫生露出帶有殺氣的斜眼。（圖／有點毛毛的／飼主王于安提供）



值得一題的是，毛小孩真的很怕醫生，有些甚至還會記仇呢！例如住在南投的洛威拿「慢慢」有著圓滾滾的身材和憨厚臉蛋，呆萌友善的個性也令牠圈粉無數。不過，這天慢慢到動物醫院，竟對親切和藹的醫生露出「帶有煞氣的斜眼」，有戲的一幕全被媽媽王于安捕捉下來，也讓網友們看了笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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