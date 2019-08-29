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等你好久！聽到關鍵「登登登」　貼心汪睡再熟也秒醒：該放風了

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 ▲八樓在聽到PS4關機後，便出發去找爸爸。（影／八樓不住八樓授權提供）

實習記者鄭暐儒／採訪報導

「鏟屎官，玩完電動就該出去散步囉！」一聽到登登登熟悉的音樂響起，原來是爸爸的PS4打完了！不管睡再怎麼熟，伯恩山混血大狗「八樓」都會立刻醒來，竄到爸爸身邊，瞪大眼睛吐出舌頭，臉上寫滿對出去散步的期待，彷彿是對爸爸說「等你關機很久了，快出門吧！」

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▲八樓與一家人的合照。（圖／八樓不住八樓授權提供）

▲等到爸爸玩完PS4，八樓就會立刻竄上來。（圖／八樓不住八樓授權提供）

粉專「八樓不住八樓」的八樓是伯恩山犬與黑色米克斯梗犬的混血，目前1歲5個月大。媽媽莊淨瑜說，八樓在家時個性穩定，在外面時會很活潑，聰明貼心的個性也展現在日常生活中，還曾幫忙用嘴巴叼包裹回家，讓她可以輕鬆的走路。

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莊淨瑜說，平常八樓最大的興趣就是早中晚3次的出門散步，然而爸爸下班後最大的樂趣就是打PS4，也因為體貼老爸，汪汪練就了如「語音辨識」般的神奇技能。

▲八樓與一家人的合照。（圖／八樓不住八樓授權提供）

聰明的汪星人八樓。（圖／八樓不住八樓授權提供）

晚上十點左右，爸爸便會將PS4關機，這時不論八樓睡得有多熟，只要聽見熟悉的關機聲響起，便會從房間悠悠地走來，如此神奇的場景每天都在莊淨瑜家準時上演，讓她決定上網分享自家狗狗的可愛行徑。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

影片PO上臉書後，也讓許多網友們紛紛讚嘆「好聰明的八樓喔！」、「等很久了~哈哈！」、「根本成精了」、「耳朵真好 (不然勒）」也有網友惡搞的說八樓的心聲「不，你們都誤會了，我站起來準備是....終於輪到本狗打了。」

▲八樓與一家人的合照。（圖／八樓不住八樓授權提供）

▲八樓與一家人的合照。（圖／八樓不住八樓授權提供） 

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關鍵字： 八樓不住八樓伯恩山混血大狗遛狗PS4

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