浪汪錯過6次回家機會　臉掛笑容討摸等伯樂：想被人疼愛

▲浪汪錯過6次回家機會，不氣餒乖乖等待主人到來 。（圖／臉書粉專浪浪別哭授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

米克斯「牙牙」到中途餐廳「浪浪別哭」等家期間，其實有6組人遞過領養申請書，但因為不合適的關係，沒有成功送養，加上暑假人多造成牠內心壓力，出現了偶發的攻擊行為，大家心疼才2歲的牙牙默默承受太多煩惱，決定轉店送養，替牠尋找伯樂。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：我想要一個家。

成犬一向較難送養，但牙牙的溫柔懂事，認養申請從沒間斷，卻總是因為種種原因而無疾而終，6次回家的機會都擦身而過。牙牙除了穩定乖巧，還有著照顧人的好個性，常看到牠像個媽媽一樣，在店裡照顧等家的幼犬、陪玩，就算被欺負也從不生氣，明明表現優異，回家名單卻始終不見牠的名字。



▲牙牙除了穩定乖巧，還有著照顧人的好個性。

浪浪別哭表示，「牙牙的確有許多無可挑剔的優點，但我們更希望大家不只是看見她這些好處，而是打從心裡真正的喜歡牠，如果某天牙牙沒有達成他們的期待，是不是就會失去領養的意義，轉變成退養。」其實牙牙要的不多，只求一個安穩平靜的家，享受被人疼愛的感覺。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喜歡牙牙的民眾，歡迎到臉書粉專「浪浪別哭」更加認識牠喔！

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