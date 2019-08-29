給浪浪避風港！神人打造五星級庇護家園　還有專屬狗骨頭造型泳池

實習記者鄭暐儒／綜合報導

浪浪也能住上五星級的飯店嗎？國外YouTuber Building Technology利用天然素材，替一群住在野外的狗狗們，打造一個專屬牠們的棲身之處，建造過程全放上YouTube，更是吸引了150萬次的觀看次數。

▲兩位巧手YouTuber從無到有，為浪浪打造家園。（圖／翻攝自YouTube／Building Technology）

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中式的磚紅瓦，搭配青綠色的草坪屋頂，以及狗骨頭造型的泳池，豪華的外觀與氣派的泳池，無法讓人聯想到，照片裡的建築，竟是一間由浪浪們所有的棲身之處。而這傑出的建築，全是來自於YouTuber Building Technology的巧手所為。

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▲完成後的浪浪樂園。（圖／翻攝自YouTube／Building Technology）

事實上，這並不是Building Technology第一次幫助浪浪們，在頻道中時常可見，他們常運用竹子、磚瓦、土石等素材，幫野外的流浪動物們搭建一個能遮風避雨的地方，除了實用的居住功能外，外觀與細節上也絲毫不馬虎，從無到有，建造過程全錄影放上YouTube，令許多網友感到驚艷。

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在影片的最後，兩位匠人將狗狗們放進搭建的房子後，這些浪犬們都相當的享受，甚至趴在屋頂上曬起日光浴，在YouTuber創作的同時，也給了這些浪犬最好的避風港，讓牠們不用在外忍受風吹雨淋，四處流浪了。

▼浪犬們相當享受新的安身之處。（圖／翻攝自YouTube／Building Technology）

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