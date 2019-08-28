車禍犬折頸命危！志工扶斷腿「每天陪牠行走」　結局逼哭百萬人

▲狗狗車禍之後倒在血泊中殘喘。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

記者闕雁琳／綜合報導

狗狗靠著強大的求生欲撐下去！印度動物救援組織Animal Aid Unlimited日前接獲通報，一隻流浪幼犬遭撞癱倒路邊，脖子90度後折，口鼻流出一攤鮮血，在醫生的搶救下才撿回一命。狗狗的四肢嚴重骨折，未來可能無法在行走，但志工不放棄任何希望，每天扶著牠一步步練習，幾個月後出現的驚人變化感動百萬人。►戀愛老司機：重點是眼神

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▲流浪犬車禍被撞得滿臉鮮血。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

印度動物救援組織Animal Aid Unlimited將狗狗取名為吉利寶(Jellybean)，當時在現場救援，狗狗躺在路邊滿臉鮮血，四肢癱軟幾乎已經失去意識，身體也有都處骨折。獸醫和志工努力幫吉利寶醫治，但牠傷得實在是太重了，骨頭都碎裂，治療了5天還是痛得無法站立，即便如此，狗狗仍然乖乖的接受看診和打針，看到食物也大口吃下，努力想活下去的模樣讓人心疼。

▲吉利寶的傷勢太嚴重，過了5天仍痛得無法站立。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）



獸醫和工作人員都很擔心吉利寶可能再也無法行走，於是志工每一天都會陪伴牠練習走路，扶著牠脆弱的腳，慢慢的練習走路，幾個月之後終於出現奇蹟。吉利寶的傷口幾乎完全復原，能夠自己行走，而且變得非常親人，看到志工靠近馬上害羞的搖著尾巴，走過去討摸，完全蛻變成另一隻狗狗。

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▲▼吉利寶變成愛撒嬌的小女孩。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

志工將這段感人的影片分享到網路上，已經吸引超過1千1百萬人觀看，許多網友看完紛紛感謝動直呼，「謝謝好心志工！看了好難過.... 狗狗加油！」、「團隊真的很棒！感謝你們的愛心」、「在世界的每個地方，總是會有那麼愛護動物的人，讓世界變得更溫暖」、「光用看的就覺得狗狗的傷好痛，幸好牠遇上對的人」、「看哭了我」、「人間處處有溫暖」。

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