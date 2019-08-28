ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

車禍犬折頸命危！志工扶斷腿「每天陪牠行走」　結局逼哭百萬人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼浪犬遭撞「折頸噴鼻血」！拖斷腿大口吃飯　求生意志感動百萬人。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

▲狗狗車禍之後倒在血泊中殘喘。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

記者闕雁琳／綜合報導

狗狗靠著強大的求生欲撐下去！印度動物救援組織Animal Aid Unlimited日前接獲通報，一隻流浪幼犬遭撞癱倒路邊，脖子90度後折，口鼻流出一攤鮮血，在醫生的搶救下才撿回一命。狗狗的四肢嚴重骨折，未來可能無法在行走，但志工不放棄任何希望，每天扶著牠一步步練習，幾個月後出現的驚人變化感動百萬人。►戀愛老司機：重點是眼神

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼浪犬遭撞「折頸噴鼻血」！拖斷腿大口吃飯　求生意志感動百萬人。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

▲流浪犬車禍被撞得滿臉鮮血。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

印度動物救援組織Animal Aid Unlimited將狗狗取名為吉利寶(Jellybean)，當時在現場救援，狗狗躺在路邊滿臉鮮血，四肢癱軟幾乎已經失去意識，身體也有都處骨折。獸醫和志工努力幫吉利寶醫治，但牠傷得實在是太重了，骨頭都碎裂，治療了5天還是痛得無法站立，即便如此，狗狗仍然乖乖的接受看診和打針，看到食物也大口吃下，努力想活下去的模樣讓人心疼。

▲▼浪犬遭撞「折頸噴鼻血」！拖斷腿大口吃飯　求生意志感動百萬人。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

▲吉利寶的傷勢太嚴重，過了5天仍痛得無法站立。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

獸醫和工作人員都很擔心吉利寶可能再也無法行走，於是志工每一天都會陪伴牠練習走路，扶著牠脆弱的腳，慢慢的練習走路，幾個月之後終於出現奇蹟。吉利寶的傷口幾乎完全復原，能夠自己行走，而且變得非常親人，看到志工靠近馬上害羞的搖著尾巴，走過去討摸，完全蛻變成另一隻狗狗。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼浪犬遭撞「折頸噴鼻血」！拖斷腿大口吃飯　求生意志感動百萬人。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

▲▼吉利寶變成愛撒嬌的小女孩。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

▲▼浪犬遭撞「折頸噴鼻血」！拖斷腿大口吃飯　求生意志感動百萬人。（圖／翻攝自YouTube／Animal Aid Unlimited, India）

志工將這段感人的影片分享到網路上，已經吸引超過1千1百萬人觀看，許多網友看完紛紛感謝動直呼，「謝謝好心志工！看了好難過.... 狗狗加油！」、「團隊真的很棒！感謝你們的愛心」、「在世界的每個地方，總是會有那麼愛護動物的人，讓世界變得更溫暖」、「光用看的就覺得狗狗的傷好痛，幸好牠遇上對的人」、「看哭了我」、「人間處處有溫暖」。

更多精采影音：

關鍵字： 流浪狗印度折頸斷腿求生意志

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家..

影／洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽..

情侶「一頓飯時間」決定收編小髒狗　2個月後...養..

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑..

忘記帶鑰匙！　爬牆回家撞見「三百壯士」一致吐舌嘲笑

坐等門口40分鐘！媽傳「揪心背影」　她看完「油門加..

跟定你！阿根廷浪浪飯店外等她1個月　空服員帶回德國

警察獲報救3隻奶貓！貓媽現身瞪大眼　每30分叼走1..

浴室出現「天空之橋」！2貓無辜臉裝沒事　網笑：支持..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

浪浪別哭-為什麼她愛的人總是得離開？浪浪的傷口正等..

全台手播-米克斯叼禮物送法鬥 沒想到是有陰謀

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估..

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...

媽買麵包找狗合照！月月眼神死 暴氣碎念：凹屋～不給..

颱風天他好心幫「淋雨鴨」洗香香 半夜用嘴狂敲陽台..

7歲腦瘤女孩病榻擁警犬　暖警答應：想看我們隨時帶來

婦人救了嘴捆膠帶浪浪　警苦尋飼主驚覺「就是她！」

車禍犬折頸命危！志工扶斷腿「每天陪牠行走」　結局逼..

果然是親生的！女兒撞臉阿金　「嘴角下拉」相似度達9..

5年緝毒犬關車熱衰竭亡　警聲明「警報器壞了」網氣炸

孩子睡在旁邊...萌貓趁機「躺媽身上狂吸」　她驚覺..

可憐小黑狗遭遺棄又被收養　遠走「21公里」回原地等..

狂賀15歲生日！大貓熊團團圓圓周五慶生　氣球冰蛋糕..

胖橘跳抖音變洗腦神曲…狂吸150萬次收看　主人親揭..

眼看爸媽在婚禮上起舞…汪火大「攏謀揪」　硬擠進去一..

7歲腦瘤女孩病榻擁警犬　暖警答應：想看我們隨時帶來

上海好市多售價曝！星巴克豆比台灣貴300　他狂買茅..

豬排七分熟、蛋三分熟、牛排四分熟　女員工心好累：點..

吃冰頭炸痛！醫揭「這裡」發出暗示...快選這些秒消..

寒舍搶攻歐亞高端客群　下半年營運穩定盤中股價翻紅

「這你老公？」中年男稱檢修淨水器進門　見人妻丈夫返..

被師弟貼身秘訓！　汪小敏挑戰「第一次」被讚有天份

網激推5泡麵吃法！　愛紗實測+布丁「冒初戀感」…混..

直播主遭押走！慘被斷手腳全身血...網點名「某粉絲..

9月1日韓國瑜到　「辣台妹」明天提前到彰化喜樂包水..

寵物動物熱門新聞

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

鸚鵡颱風天墜海亡！他嗆「鳥解鍊..

最新影片

更多

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可能的任喵

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

浪浪別哭-為什麼她愛的人總是得離開？浪浪的傷口正等待對的人撫平

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面