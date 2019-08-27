眼看爸媽在婚禮上起舞…汪火大「攏謀揪」　硬擠進去一人牽一手

▲狗狗受邀參加主人的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／Selena Mercedes）

記者詹筠怡／綜合報導

許多主人視寵物為家人，希望也能和毛小孩一起共享生命中的每個重要時刻，對於賽斯（Seth Funden）來說，他的婚禮也想邀請最愛的狗狗，只是沒想到會是這種「笑果」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在美國華盛頓州的賽斯，和他的新娘在8月初完成終生大事，他們帶著狗狗伊娃（Eva）一起參加這種特別的婚禮，希望牠能見證他們最幸福的時刻，對於婚禮嘉賓賽琳娜（Selena Mercedes）來說，這件事並不令人意外，每位賓客都知道伊娃對他們而言有多麼重要。

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▲狗狗在爸媽跳舞的時候，硬擠進去也跟著一起跳。



只是雖然如此，大家見到這個景象還是笑歪了腰，因為當伊娃看到爸媽正式成為夫妻之後，牽著手跳起了第一支舞，竟然大吵大鬧的跳進去跟著轉圈圈，還將前腳舉起來示意「牽我一起跳」。

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賽琳娜笑說，「這是最甜蜜的畫面，雖然也很好笑，但這畫面同時也給我的眼睛帶來了淚水。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）