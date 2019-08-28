給阿公吃一口餅乾！　金孫搖搖頭「下秒轉身餵愛犬」

▲一人二狗餵食互動相當友愛。（圖／網友黃姿榕授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

好吃的就是要跟好朋友分享！弟弟樂於把餅乾分給狗狗們，但要分給媽媽和其他長輩卻百般不願意，媽媽黃姿榕說，上次阿公要一塊小餅乾，金孫直接搖頭拒絕，下秒轉身餵愛犬，「阿公超崩潰說，『寧願餵狗也不分我！』。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阿鵝從小就很照顧未來鏟屎官。

黃姿榕表示，兒子從小和狗狗相處，汪星人阿鵝與歐巴規矩很好不會搶食，常常被人說「看身材就知道是老人家養的」，她笑說，「其實我家相反，這身材是小主人養的！」影片中弟弟大方分食雞塊，2隻水桶汪則開心享用，一人二狗餵食互動相當友愛，也難怪阿公看了要吃醋。

▲看這身材就知道平常伙食不錯。

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「這個身材，應該是哥寶」、「狗狗的身材一看就知道是兒子養的」、「難怪胖嘟嘟」、「一定是因為阿公有很多東西可以吃」、「常常有難同當，所以有福就共享」、「我家的也是」、「幫阿公QQ。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

ETtoday寵物雲小提醒：盡量避免餵食高鹽食物，才能預防毛孩出現腎病、心臟病等問題！



▲汪：最愛弟弟了！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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