你家養狗嗎？爸爸尷尬指樓上「監視器」　路人抬頭笑翻

▲你家養狗嗎？路人抬頭笑翻。（圖／臉書粉專「有一隻笨乖乖」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

嘉義飼主丁姿尹這天聽完爸爸和路人的對話，尷尬到想找個洞鑽進去，一名養狗的路人詢問「你家有養狗嗎？」爸爸瞥見頂樓有雙炙熱的眼睛注視著自己，立馬神回覆「在上面」，路人抬頭往上看當場笑翻，因為雪納瑞米克斯「乖乖」正探頭搖尾打招呼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲丁姿尹提到，乖乖喜歡去頂樓探頭看風景，不過都有家人陪同喔！

丁姿尹提到，當初長輩反對養狗，說帶回來就放生，但乖乖愛撒嬌的個性，逐漸融化老人家的心，「現在我爸無聊就找乖乖說話，父女倆整天膩在一起，根本是口是心非的最佳代表！」

這天爸爸跟路人閒聊，對方問「你家有養狗嗎？」他毫不考慮秒回「在上面」，路人看到「汪牌監視器」後直接大笑。丁姿尹回想當時場景哭笑不得地說，「 人家牽著一隻大狗感覺就很帥，結果一抬頭看到我家的傻狗。」

▲汪：最喜歡姐姐了～～

許多網友看到照片忍不住也笑出來，「真方便，都不用解釋養什麼狗」、「牠知道自己被cue了」、「很可愛呀～」、「不用叫，牠直接在那給你看」、「是誰找我的概念」、「立馬知道住哪兒」、「你爸真的是神回覆！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲意外跟後面小狗玩具表情狀臉。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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