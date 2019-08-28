肉泥味飄香！　橘色「喵吉拉」翹尾巴狂舔下盤超穩

實習記者曾珮瑄／採訪報導

就是要站著吃！新北市3歲橘貓「豆皮」生性貪吃，這天牠見到最喜歡的肉泥，吃著吃著忍不住站了起來，乍看之下就像是一隻小恐龍，讓主人You Cheng當下覺得相當爆笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

豆皮平時若聽到塑膠袋的聲音，就會以為是主人要發點心，永遠衝第一個，到了吃飯時也是「隨傳隨到」，算是極為標準的橘貓。這天You Cheng想餵毛孩吃藥，看準了牠天生愛吃的個性，所以發了肉泥當獎勵，未料豆皮吃到一半情不自禁地站起來，前腳立在胸前相貼，尾巴還彎彎地翹在半空中，加上體型的加乘作用後，豆皮儼然就像是真實版的「哥吉拉」。

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▲豆皮特別愛吃，聽到塑膠袋的聲音會以為要吃點心了。

You Cheng接受《ETtoday寵物雲》採訪時透露，豆皮在「撒嬌」的時候也會主動站起來找人討摸，但通常只會站短短幾秒，唯有吃到喜歡的零食才會久站，「有時看牠站久腿痠，會主動把食物往下拿，但豆皮就是只想要站著吃，如果食物放低反而變得會沒興趣了。」

網友們看見豆皮變成喵吉拉的影片，紛紛留言，「進化啦！」、「是喵吉拉」、「好可愛好可愛～」、「姿勢很讚捏！」、「為了吃怎樣也要撐著」、「強大的核心肌群」、「厲害，腿那麼有力」、「腳不會痠哦」、「迅猛龍XD」、「練深蹲」、「工讀生訓練中」、「這下盤真的穩！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲豆皮手腳較小，突顯了牠胖胖的身軀。

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