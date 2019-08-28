遭棄貓黏上命定奴才　每晚入被窩「ㄎㄟˋ修」親親放閃

實習記者曾珮瑄／採訪報導

妳就是我的專屬鏟屎官！高雄市網友洪佳陪著朋友到中途之家，因緣際會下領養了貓咪「白金」，沒想到相處一陣子後，怕生的白金像是將她當作了真正的家人，每天都做出各種撒嬌、放閃的行為。

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▲白金每晚都做出暖心舉動。（圖／Instagram／@yanshibaijin_cat授權提供，下同）

洪佳未曾養貓，到了中途之家後卻被平時不親人的白金黏上，讓志工們相當驚訝。洪佳得知白金曾遭棄養，待在中途之家裡鮮少出來迎接人，認為這或許是特別的緣分，「決定養牠就要給牠一輩子，所以當下猶豫了很久，才承諾白金一個家。」

白金剛到家時對任何事都感到恐懼，洪佳花了將近一年多的時間才讓牠卸下心防。現在白金脫離了曾被棄養的夢魘，每天固定時間就會飛快地坐在床上，乖乖盯著大門等候洪佳下班，到了睡覺時間還會自己鑽進被窩，想跟奴才一同共枕眠。

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▲白金遭棄養後，遇到了一個愛牠的主人。

某夜深尚未入眠的白金從被窩探出頭，親了洪佳的臉頰，趴坐一旁靜靜注視，呆坐良久後，才累得趴回奴才懷裡，深深地入睡。白金做出種種暖心行為，就像是在回報長久以來受到的關愛與照顧，透過溫柔的肢體語言，深刻表達出對洪佳的愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

洪佳事後看了寵物監視器，意外見到如此溫馨的畫面，覺得驚喜又欣慰，她將此段影片放在臉書社團分享，獲得網友紛紛留言，「好羨慕妳」、「暖爐哦❤」、「羨慕，我家的都跑遠遠」、「牠還給妳親親，融化」、「妳的肩膀每天早上都會覺得很酸吧！」、「擠著睡才舒服啊」、「別人家的貓總是不讓人失望」、「可惡，這是炫耀文」、「來個10隻也不過分」、「這是一種福氣」。

▲白金鑽進被窩。

▲白金等媽媽等到睡著了。

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