三花浪貓親切討摸　領進門21天後「眼神反轉」奴才傻眼

▲愛貓「錢錢」到家後第21天，露出特別的表情。（圖／飼主Lan Hsieh授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友Lan Hsieh在外餵養了三花浪貓「錢錢」多年，前陣子發現貓咪腿傷嚴重，評估自身狀況後決定收編，沒想到毛孩進了家門21天後的早晨，卻突然露出了流浪時從未有過的神情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲錢錢一臉氣噗噗。

錢錢去年5月出生，從小就和其他兄弟姐妹一同流浪，Lan Hsieh持續幫忙找家，也發現錢錢和其他孩子比起來比較怕生，需要有個人慢慢替牠卸下心防，因此對牠的關心特別多。

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經過將近1年相處，錢錢今年3月突然開始變得親人，每每在外見到Lan Hsieh，也會主動走上前討摸、撒嬌。Lan Hsieh8月初發現錢錢走路姿勢怪怪的，帶去醫院看才知道左前腳罹患蜂窩性組織炎，「從牠的身體狀況來看，的確不能在外流浪了，和先生討論後，決定正式將牠納為家中成員。」

▲相處一年後，錢錢才變得親人愛討摸。

可能因為事先培養了感情，錢錢一到家裡就完全不怕生，也很快就能和其他主子交流、互動，每每進房間都喵叫撒嬌，和Lan Hsieh討摸摸，換藥時也不會掙扎，是非常懂事的乖孩子。

收編第21天早晨Lan Hsieh起床餵飯，高興地叫了錢錢一聲，未料主子當下呆呆看她幾秒，竟露出一臉「沒甚麼事就別吵」的不屑神情，讓Lan Hsieh當下超傻眼，「我們在外面認識1年3個月，妳從沒這樣看我，才回家第21天，就是這樣的眼神了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲錢錢到家第三天就已完全適應環境。

錢錢露出不爽神情後，隨即趴在床墊上繼續補眠，睡起來後又變回黏人乖貓，Lan Hsieh猜想，能見到那種表情，應該是很難得的畫面。她將錢錢的「反差萌」放上臉書社團分享，引來網友大量回應，「本性慢慢顯露」、「已經確定是奴才了，還想要什麼好眼神XD」、「主子表示：我都住進來了，啊不然咧XD」、「婚前婚後啊」、「本宮乏了XD」、「騙到手了」、「拿到長期飯票後的表情⋯」、「奴才跟恩人是不同的，還不跪安」。

▲錢錢現在已成為家中重要的一員。

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