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古代牧羊犬流浪20KM變泥巴狗！　飼主用這招尋回牠的笑容

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▲古代牧羊犬「哈尼」流浪後重拾自信。（圖／東森寵物雲蘆竹門市授權提供，下同）

▲古代牧羊犬「哈尼」流浪後變得沒精神，好不容易才重拾自信。（圖／東森寵物雲蘆竹門市授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

5歲古代牧羊犬「哈尼」生性愛玩，日前偷跑出家門走失了，在南崁一路流浪20公里才被尋回。主人見哈尼毛髮變得紊亂，看起來沒精神，於是決定使出「絕招」幫牠重拾自信。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

哈尼一周前偷溜出門在南崁流浪，一名阿伯撿走後帶到距離20公里遠的中壢掃晶片，才聯絡到飼主讓哈尼安全返家。流浪的那天外頭正好下著大雨，狗狗被淋濕後，毛髮變得灰灰髒髒，看起來也較沒精神，因此主人決定帶牠去東森寵物雲蘆竹門市「大改造」，希望能讓狗狗恢復過往的甜美笑容。

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▲哈尼變成絕世美狗。

▲哈尼變成絕世美狗。

美容師首先將哈尼全身沐浴，洗淨身上的髒污，吹乾毛髮時則另以梳子為輔，仔細地將打結的毛髮梳開。大致整理好後，美容師特地將哈尼全身的毛髮修出柔和的線條，連足部的毛流都剪得圓澎澎，讓哈尼徹底從「流浪漢」變成帥氣的王子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

現在，哈尼的外貌變得親切、可愛，笑起來時更多了一分獨特的自信，讓主人每每回到家時，都能感受到哈尼徹頭徹尾的魅力。不過這次哈尼出外流浪，造成了不小的風波，未來也會特別注意毛孩的狀況，不會再讓哈尼感受到走失的無助感。

【ETtoday東森寵物雲商店-蘆竹門市】
電話：03-312-0236
地址：桃園市蘆竹區南昌路266號
營業時間：11:00~22:00
美容營業時間：11:00~21:00

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關鍵字： 東森寵物雲商店蘆竹門市古代牧羊犬毛孩狗美容

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