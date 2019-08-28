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婦人救了嘴捆膠帶浪浪　警苦尋飼主驚覺「就是她！」

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撿到受虐狗，警方發現拾獲人就是飼主。（圖／Butler County Sheriff`s Office）

▲狗狗的吻部和脖子都有明顯受傷的痕跡。（圖／Butler County Sheriff's Office）

記者李依融／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子撿到「嘴巴捆膠帶的流浪狗」送醫治療，狗狗的鼻子紅腫受傷，脖子也有傷痕，警方認為這是一宗虐待動物案件便在臉書協尋飼主，沒想到搞了半天，當初送狗狗到醫院的就是主人！

這件事發生在17日，一名女子自稱在路上遇到嘴綁膠帶的受傷浪浪，便送到獸醫院治療，獸醫發現狗兒的脖子受傷，口鼻部也有紅腫傷痕，懷疑是虐待動物事件便通報警方。警方依照晶片找到這隻狗狗的資訊，原來狗狗叫作Dani，是2011年從收容中心HART Rescue領養的，他們將僅有的資訊和狗狗照片PO到臉書，「希望認識這隻狗狗的網友能幫忙找飼主。」警官Richard K. Jones也說，「我無法用言語形容對虐待動物多嗤之以鼻，一定要把犯人找出來！」

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撿到受虐狗，警方發現拾獲人就是飼主。（圖／Butler County Sheriff`s Office）

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貼文一PO出引來許多網友關心，不少人願意協助醫療費用，捐款幫助落難狗狗康復，但大家壓根沒想到的是，劇情會在1周後完全翻盤！處理本案的Butler County Sheriff's Office在臉書更新最新消息，令人高興的是終於找到主人了，而令人難過的是主人正是當初送狗狗到醫院的女子，「她編了一套故事，只是想讓Dani得到免費醫療照顧。」

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警方表示，狗狗嘴巴遭捆膠帶的故事全是捏造的，Dani因為脖子被鐵絲柵欄割傷，但飼主無法負擔醫藥費，才會說謊，「至於狗狗嘴巴上的傷口並非被捆膠帶，飼主說Dani會咬家具跟攻擊家中其他狗狗，所以每天戴著嘴套好幾小時，才造成那樣的痕跡。」

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網友得知事情的真相相當驚訝，「每個人都有需要幫助的時候，但希望不是用欺騙的方式。」、「看完整個經過心裡五味雜陳，真的不敢想像有人會說謊邊這樣的故事，但一方面又慶幸狗狗得救了。」、「幸好膠帶貼嘴的故事不是真的，但狗狗嘴巴都受傷了，一天戴好幾小時嘴套不是辦法。」也有網友認為，飼主帶狗狗就醫仍是有心，但生活狀態恐怕真的無法給狗狗好的環境，或許也需要考慮送養。

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關鍵字： 流浪狗虐待Butler County Sheriff’s Office

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