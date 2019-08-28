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5年緝毒犬關車熱衰竭亡　警聲明「警報器壞了」網氣炸

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記者李依融／綜合報導

美國加州長灘警局的緝毒犬Ozzy因為被關在車內，導致熱衰竭死亡，警局表示，該車輛配備溫度警報系統，但當下疑似故障沒有發出警報。許多網友得知此事非常氣憤，直指這位領犬員不該再飼養任何動物，而警方也表示，「警犬是我們的同伴，對於失去Ozzy所有人都很難過。」

這件事發生在14日下午，領犬員開警車帶Ozzy出門，當時牠們並非執勤中，領犬員大約3點40分發現Ozzy倒在車內馬上向局裡回報，雖然緊急送醫，但Ozzy仍死於熱衰竭。警局在臉書發布悲報，網友看了都氣炸了，「完全沒有藉口！竟然連警犬也會因熱衰竭死亡，領犬員怎麼可能不知道把狗關在車上會出事！」、「簡直不敢相信，每年夏天警察在密閉車內救了多少條狗命，結果連警犬也被活活熱死？」、「警犬和領犬員是生命共同體，領犬員想必很難過，但請別再飼養任何動物了。」

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長灘警局隨後又發出聲明，內容提到這事件不幸的意外，「我們載警犬的警車都配有溫度警報器，但我們認為當下警報器故障了，這種情況也是第一次發生。」事發之後，所有領犬員都將警車的溫度警報器檢查了一遍，也將檢查警報器加入每日行程，確保這樣的悲劇不再重演。警方希望網友能尊重領犬員和其家人，「整個警局的人都因為失去Ozzy悲傷，警犬對我們來說就是夥伴，失去Ozzy就跟失去同事一樣令人心碎。」

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對於警局的聲明，許多網友仍難以接受，「炎炎夏日不該將狗留在車內是常識，看不出這跟警報器有什麼關係！」、「我才不管警報器是不是壞掉，重點是領犬員怎麼可以把警犬留在車上，悲劇發生再推給警報器壞掉？」也有網友希望警方說明細節，包括Ozzy被留在車內多久、車子停在哪裡等。

據了解，Ozzy是德國牧羊犬和比利時瑪連萊犬米克斯，已擔任緝毒犬5年。

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關鍵字： 警犬熱衰竭K9Long Beach Police Department (CA)

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