狂賀15歲生日！大貓熊團團圓圓周五慶生　氣球冰蛋糕搶先曝光

▲圓圓專心吃竹子的模樣相當可愛。（圖／台北市立動物園提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

大貓熊團團圓圓即將迎接第15個生日！台北市立動物園今年精心籌備牠們的生日派對，特別以「馬到成功」和「球仔有成」為這次蛋糕的主題，利用氣球冰和季節性食物栗子與奇異果做成大蛋糕，清涼解暑又能嘗試平常少吃的食材，準備在本周五（30日）於大貓熊館邀請現場民眾，跟團團圓圓一起慶生。►超爽DER！點我現賺 2200

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▲▼保育員分別幫團團圓圓設計兩款不同的蛋糕。



動物園每年幫大貓熊準備的蛋糕造型都不一樣，保育員們集體發想創作，今年以遊樂場為設計概念，團團的蛋糕造型以遊樂場內的旋轉木馬作藍本，主題為馬到成功；而圓圓因為名字中有個「圓」字，所以往年通常都是以圓型蛋糕作為造型，今年也沒例外，保育員將氣球結冰作為蛋糕的主要裝飾，主題是「球仔有成」，取了諧音希望牠能夠「求」仔有成，再幫圓仔成功添弟妹。今年蛋糕食材特別選用季節性食物栗子和奇異果，讓2隻大貓熊可以在生日這個特別的日子，吃到平日不常吃的食物。

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▲圓圓的蛋糕上會放氣球冰。



團團和圓圓愛吃的孟宗竹和箭竹，由於今年夏天未遭受天災的影響，竹子品質良好，因此2隻大貓熊進食竹葉的狀態也比往年好上許多。平時牠們常吃的紅蘿蔔、蘋果、葡萄、竹葉，也會加到生日蛋糕中，而生日這天保育員還會特別準備甘蔗當作蛋糕的裝飾品。起初，牠們誤以為甘蔗和竹子是同一種食物，所以都會將甘蔗皮剝掉後才食用，但在一次一次的採食經驗中，發現甘蔗皮是甜的，就逐漸學會連皮一起大口吃下肚。

▲▼圖團圓圓的慶生會在30日上午11點舉行。



動物園表示，今年團團和圓圓來到臺北市立動物園已邁入第11個年頭，每年「一熊一糕」，再加上「圓仔」滿6歲以來的蛋糕，目前總共做了28個蛋糕。保育員笑說，未來若民眾有任何關於大貓熊生日蛋糕的創意點子都歡迎踴躍提供，寄信至台北市立動物園一起享受幫牠們規畫生日的樂趣，另外，8月30日（星期五）上午11點會在大貓熊館內舉行生日派對，歡迎喜愛團團圓圓的民眾到場參加。

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