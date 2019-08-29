讓狗狗貧血又厭食的「犬焦蟲症」　你絕對不會想讓毛孩得到的病

文／PetTalk

夏季是壁蝨活躍的時機，目前台灣最常見的兩大壁蝨帶原疾病是「犬焦蟲症」與「艾利希體」。今天就來詳細介紹狗狗的頭號大敵之一 — 犬焦蟲症（Babesiosis）。

●你絕對不會想讓狗狗得到的病—犬焦蟲症

雖然犬焦蟲症的威脅性不比艾利希體大，但後續治療之路漫長又艱辛，所以犬焦蟲症可以說是狗爸媽最大的夢魘之一。

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焦蟲（Babesia）為血液寄生蟲，會寄生在紅血球上並加以破壞，台灣常見的焦蟲可分成大焦蟲（Babesia canis）與小焦蟲（Babesia gibsoni）兩種型別；之所以分這麼細，當然顧名思義除了蟲體的大小外，小焦蟲相對比較頑強，大焦蟲的治療也比小焦蟲來得容易。

此疾病為終身帶原，即便治療後，一旦動物的抵抗力下降，再度復發的機率極高。因此毛爸媽們得繃緊神經，嚴密提防這個棘手的小東西。

●焦蟲透過何種傳染媒介？

焦蟲存在於壁蝨的唾液中，當壁蝨叮咬狗狗時就會一併將焦蟲注入狗狗的血液中；當焦蟲進入到血液中，雖然體內的免疫系統能殺死一部分焦蟲，但焦蟲能進行分裂繁殖，並讓被感染的狗狗成為慢性帶原者。這也是犬焦蟲症通常具有潛伏期的原因，快則一、兩個月就會發病，慢則半年之後才發病。

●狗狗得到犬焦蟲症的臨床症狀

前面提到焦蟲會寄生於紅血球上。紅血球的主要功能就是運輸氧氣到身體各處，假如體內沒有足夠的紅血球，便難以運送氧氣，身體的器官就會開始慢慢進入缺氧狀態。

因此當焦蟲把紅血球破壞掉，造成大量紅血球崩解時，就會分成以下幾個發病階段：

【階段一：潛伏期】

狗狗不會出現異常反應與現象，必須靠血檢才會發現紅血球數值偏低：正常數值約佔37～55%，染上焦蟲後大約會落在33%上下。

要在潛伏期觀察到異狀，唯一的重點就是觀察狗狗的尿液，因為紅血球、血紅素和血小板被破壞，並藉由尿液排出，導致尿液呈深黃色，這時毛爸媽就該有所警覺。

【階段二：發病初期】

當焦蟲增長到一定的數量，或是紅血球被破壞到一定的程度時，就會開始出現一些明顯病徵：厭食、精神不濟、毛色黯淡、發燒、黏膜蒼白（眼簾、牙齦）、皮膚血色不良（舌頭、耳朵內側、肚皮）；接下來肝臟與脾臟會腫大，尿液也會呈現像深焙烏龍茶的顏色。

【階段三：發病後期】

到了這階段，狗狗已經失去身體自主性而呈癱瘓狀；由於焦蟲在破壞紅血球的同時也在繁殖，所以這時的紅血球是以 等比級數 的速度在崩解中，若紅血球數值低於15%，隨時都會有生命危險，必須馬上輸血搶救！

●犬焦蟲症艱難的治療之路

有一種稱為「黃金水」的第二線藥物（專治小焦蟲），至今也不被政府允許進口，這些藥物幾乎都是經由獸醫師自己或別人帶進口的，取得不易，也使的治療費用相對昂貴。

再來，「動物輸血」這件事非常不同於人類輸血，因為狗狗最少就有13種血型，加上台灣目前還沒有建立官方「血庫」，往往得靠獸醫師神通廣大，或民間的團體幫忙才行。若在緊急時刻想要馬上找到跟自家寶貝相同的血液，說是大海撈針都不為過。

●防範焦蟲纏身的不二法門—壁蝨勿近！

其實不只犬焦蟲症，許多犬貓致命的疾病是透過體內、外寄生蟲傳染，但現今仍有多數毛爸媽懷著僥倖心態，並沒有定時幫毛孩做好除蟲防範。

由於狗狗出門的機會很多，小範圍從住家附近散步、如廁，大範圍可能到山上、草叢玩耍，此時跳蚤、壁蝨想要悄悄爬到狗狗身上真的很容易。

市面上琳瑯滿目的除蟲產品，有項圈、滴劑、噴劑、洗劑，甚至還有「3個月吃一次」即可的口服新式除蟲藥，不僅效期加倍，防範的寄生蟲種類也更多。

摒除掉傳統投藥方式的不便利性，如：不太會使用滴劑、家中有多隻狗狗會互舔、無法碰水、擔心孩童觸摸等，口服藥是經由消化系統分布到皮膚裡，透過寄生蟲叮咬後殺滅；由於寄生蟲叮咬後通常要24至36小時才能傳播疾病，因此只要能越快殺死寄生蟲，就能大幅降低被感染的風險。

此外，以往除蟲藥的成分多為芬普尼、益達胺，新式成分為弗雷拉納（Fluralaner），雖然同樣為抑制寄生蟲神經傳導，不過弗雷拉納屬新藥，因此不需要擔心有抗藥性的問題；同時它可以達到8小時消滅跳蚤、12小時消滅壁蝨的功效。

其實犬焦蟲症是很好預防的疾病，基本上只要定期清潔毛孩用品、為狗狗做好除蟲措施、外出後檢查有無寄生蟲叮咬，讓毛孩擁有良好抵抗力及環境清潔可避免蟲蟲威脅，更可杜絕人畜共通傳染病。除蟲預防真的是一件毛爸媽忽略不得的要事啊！



本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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