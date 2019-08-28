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7歲腦瘤女孩病榻擁警犬　暖警答應：想看我們隨時帶來

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暖心警察帶狗狗幫腦瘤女孩打氣。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲警犬乖乖地趴在床上陪伴，互動相當溫馨。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

記者李依融／綜合報導

美國威斯康辛州7歲女孩Emma得到罕見腦瘤，日前因為病情加重需要手術治療，警員Parker和Boespflug知道她很愛狗狗，於是就答應「只要想見狗狗，我們隨時帶來！」有警犬Drago和Falko的陪伴，紓解了Emma身體上的痛苦。

Emma今年1月被診斷出DIPG(瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤)，這是一種罕見腦瘤，雖然一直在治療中，但近來仍出現小便困難、眼球震顫等情形，8月中她接受了一場5個小時的腦部手術，順利甦醒後才延緩病情惡化。

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暖心警察帶狗狗幫腦瘤女孩打氣。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲警察叔叔常常帶警犬來探望Emma。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

Emma一直很喜歡狗狗，為了鼓勵她對抗病魔，家人曾在網路上募集狗狗的照片，結果得到熱烈的回響，來自世界各地的祝福信件都為Emma加油打氣，而當地的警局得知後，特地邀集各個分局共40隻警犬到Emma家，讓她一次摸個夠，勇敢的警犬也成了Emma最喜歡的狗狗。

這次Emma住院，警員Parker和Boespflug到醫院探望，並答應「只要想看狗狗，我們隨時把警犬帶來！」媽媽在臉書粉絲團Team Emma - Emmalovesdogs7分享動人的照片，只見狗狗溫馴地躺在病床上讓Emma摸摸，陪伴辛苦的復健過程。媽媽說，Emma做復健總是很辛苦，「不過狗狗Drago和Falko來的時候就沒那麼痛苦了，Emma只要見到牠們就好興奮。」

暖心警察帶狗狗幫腦瘤女孩打氣。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲有勇敢的警犬陪伴，也讓Emma充滿勇氣接受復健挑戰。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

Emma和狗狗們相處了20分鐘就有些累了，但是媽媽說，「Emma午睡醒來之後，整個下午都在說狗狗的事，真的非常謝謝2位警員這麼貼心。」如今Emma已經出院回家休養，媽媽提到，回家那天鄰居得知Emma要回來了，全都帶著家裡的狗狗揮手迎接，幫Emma加油打氣，「大家的支持給我們很大的鼓舞，我們全家都會陪著Emma樂觀迎戰病魔！」

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲▼暖心的警察們曾號召40隻警犬給Emma大驚喜，還送了一整隊警犬娃娃陪伴。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

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關鍵字： Team Emma - Emmalovesdogs7警犬K9溫馨

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