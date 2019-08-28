孩子睡在旁邊...萌貓趁機「躺媽身上狂吸」　她驚覺：像在偷情

記者陳靜／採訪報導

原來你早已肖想這位子很久了！新竹縣橘貓「奶姬」自從小主人「軒軒」出生後，就把姐姐的角色扮演得很好，常常都會幫忙照顧寶寶，沒想到這天當牠看見弟弟在馬麻身邊睡著後，竟立刻衝到媽媽身上，使出一連串的撒嬌攻勢，不僅把嘴巴貼著她的臉狂吸，甚至還在脖子上踏踏，畫面瞬間像是「偷情現場」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲這下不抱緊真的不行了。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供，下同）

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奶姬是家裡4隻貓咪中最晚到家裡的，卻也是最黏人最愛撒嬌的1隻，每天都會跟在媽媽身邊討摸摸，偶爾也會趁她躺在床上時，偷偷地爬到對方身上踏踏，不過軒軒剛好睡在旁邊的狀況下則是第一次，沒想到錄下畫面後，卻意外激似偷情現場，呆萌的奶姬將嘴巴「嘟」在媽咪臉上狂吸，還在她脖子上踏踏，最後甚至直接親到嘴上去，完全占據了媽媽整個人。

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▲奶姬超會撒嬌，常常躺在媽媽身上。

▲奶姬似乎知道親嘴是愛的表現，常常逼著媽咪就範。

臉書粉專「喵喵小奶姬」分享了這段影片後，網友看了紛紛被融化笑回，「好ㄋㄞ啊！奶姬最喜歡媽媽了！」、「得來不易的時間～奶姬快奶」、「奶姬除了睡覺以外，花第二時間多的應該是塞奶(///▽///)」、「真的很會撒嬌」、「天啊！也太可愛啦！好幸福喔～」、「奴才的時間終於換我獨佔了」、「軒軒：你們在幹嘛」、「好羡慕喲～～～我也想要被奶姬撒嬌....」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貼心的奶姬還會在媽媽不舒服時幫忙按摩。

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