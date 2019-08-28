可憐小黑狗遭遺棄又被收養　遠走「21公里」回原地等待舊主人

▲小狗即使被人收養，居然又跑回原地等待前主人。（圖／翻攝自Facebook／Panithan Rattanathum）

記者李振慧／綜合報導

泰國一條小黑狗遭主人拋棄在山路邊，即使後來有其他好心人收養，難忘舊主人的牠居然遠走21公里，只為回到原本被遺棄的地點，希望能等到前任主人，痴痴等待的模樣令人鼻酸。

網友帕尼坦(Panithan Rattanathum)8日在臉書上表示，他行車經過清邁的安康山時，發現一條小黑狗躺在路邊，附近還有一個用來裝水的容器，由於他擔心對方的健康情況便決定帶去給當地獸醫，一路上小狗都沒有掙扎，似乎很習慣坐車，讓他懷疑小狗應該是遭人棄養的家犬。

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帕尼坦四處打聽小黑狗主人的下落，但都沒有人出面領取，便決定幫對方取名「幸運」(Lucky)正式收養，然而一個禮拜後，小狗突然從家中走失，他焦急地到警局報案並在網上廣發尋狗啟事的通告，甚至打到廣播電台請他們幫忙找狗。

正當帕尼坦感到灰心時，他的朋友13日傳了一張照片，原來對方剛好開車經過他最初遇到「幸運」的地點時，發現小狗居然走了21公里又回到原地，他猜測，「幸運」可能是想回去等前主人才會回到這裡，不過他們全家人已深深愛上並接受了這條可愛的小狗，後來又把對方載回家，希望全家人所給的愛能夠讓「幸運」忘記傷痛，永遠與他們安居在一起。

▼小狗目前已找到愛牠的新主人。（圖／翻攝自Facebook／Panithan Rattanathum）